Veja imagens exclusivas de Inglaterra x Panamá pela Copa do Mundo de 2026 Com o resultado, a Inglaterra encerrou a fase de grupos com sete pontos e avançou ao mata-mata sem depender de outros resultados Caio Maia 28.06.26 13h55 Harry Kane fez um dos gols ingleses na partida. () A Inglaterra confirmou o favoritismo, venceu o Panamá por 2 a 0 no sábado (27), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo na liderança do Grupo L. Os gols ingleses foram marcados apenas no segundo tempo, com Jude Bellingham e Harry Kane. A partida foi acompanhada pelo fotógrafo do Grupo Liberal Tarso Sarraf. Com o resultado, a Inglaterra encerrou a fase de grupos com sete pontos e avançou ao mata-mata sem depender de outros resultados. Agora, os britânicos enfrentam a República Democrática do Congo. Veja imagens exclusivas do jogo: Fotos exclusivas de Inglaterra x Panamá Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Tarso Sarraf/ O Liberal Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 COPA 2026 Colombianos acreditam em vitória da seleção contra Portugal Encontro será às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (27), valendo a liderança do Grupo K 27.06.26 15h19 FUTEBOL Copa do Mundo: França vence Noruega com hat-trick de Dembélé e avança em primeiro Franceses encerram a fase de grupos com 100% de aproveitamento, enquanto a Noruega pode cruzar com a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 26.06.26 18h18 Futebol No centro de Miami, futebol une imigrantes e turistas durante a Copa do Mundo Estrangeiros que vivem na cidade relatam o impacto do Mundial e compartilham suas torcidas para a competição 26.06.26 13h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 Futebol Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. 27.06.26 19h46 Vôlei Vôlei do Remo vive fase histórica e mira novos voos Com presença em todas as categorias do Brasileiro Interclubes, clube amplia investimentos e projeta espaço entre as potências do país 28.06.26 8h00 Futebol Veja imagens exclusivas de Inglaterra x Panamá pela Copa do Mundo de 2026 Com o resultado, a Inglaterra encerrou a fase de grupos com sete pontos e avançou ao mata-mata sem depender de outros resultados 28.06.26 13h55