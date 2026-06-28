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Veja imagens exclusivas de Inglaterra x Panamá pela Copa do Mundo de 2026

Com o resultado, a Inglaterra encerrou a fase de grupos com sete pontos e avançou ao mata-mata sem depender de outros resultados

Caio Maia
fonte

Harry Kane fez um dos gols ingleses na partida. ()

A Inglaterra confirmou o favoritismo, venceu o Panamá por 2 a 0 no sábado (27), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo na liderança do Grupo L. Os gols ingleses foram marcados apenas no segundo tempo, com Jude Bellingham e Harry Kane. A partida foi acompanhada pelo fotógrafo do Grupo Liberal Tarso Sarraf.

Com o resultado, a Inglaterra encerrou a fase de grupos com sete pontos e avançou ao mata-mata sem depender de outros resultados. Agora, os britânicos enfrentam a República Democrática do Congo. 

Veja imagens exclusivas do jogo:

Fotos exclusivas de Inglaterra x Panamá

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