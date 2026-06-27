Colombianos acreditam em vitória da seleção contra Portugal Encontro será às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (27), valendo a liderança do Grupo K Eduardo Rocha 27.06.26 15h19 Repórter Paulo Fernando, do Grupo Liberal, entrevista torcedores colombianos nos Estados Unidos () Se depender dos torcedores da Colômbia, Portugal que se cuide na partida entre as duas seleções neste sábado (27), às 20h30 (horário de Brasilía), em Miami (EUA), pela Copa do Mundo 2026. O jogo vale a liderança do Grupo K, decidindo a ordem de classificação da chave. O repórter Paulo Fernando, o "Bad Boy", da Rádio Liberal + atua na cobertura da Copa no Estados Unidos, conversou com torcedores colombianos, que externaram sua confiança em uma vitória da seleção. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Paulo Fernando destacou que se Portugal tem o Robozão Cristiano Ronaldo, nome consagrado no futebol, mundial, a Colômbia tem todo um time e uma torcida embalados pelo ritmo reggaeton e a vibração da cantora Shakira. O torcedor Doni está confiante em uma vitória colombiana. "Estamos prontos para ganhar", destacou. Doni pontuou que entre nomes como Asprilla, Rincón, Luis Díaz e Arias, o melhor jogador da Seleção da Colômbia é Luis Díaz. "Luiz Díaz é o melhor!", disse, apontando o atleta como um craque de bola. Outro torcedor colombiano, Julian, disse que o futebol apresentado pela seleção da Colômbia está muito bom e que todos os jogadores do selecionado apresentam um bom nível técnico. Perguntado sobre o que mais melhorou na Colômbia nos últimos de anos, Julilan afirmou observar evolução no estilo de jogo da seleção e a equipe como um todo mostra-se muito melhor, mais competitiva. Para Juan Pablo, outro torcedor de carteirinha da Colômbia, não tem dúvida de que a seleção do país dele é uma força do futebol da América do Sul. "Eu creio que sim. A Colômbia joga muito e, da América do Sul é um dos melhores países no futebol", disse. No final da entrevista, os torcedores colombianos deram um grito de guerra: "Colômbia, vamos ganhar!". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes torcedores colombianos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA 2026 Colombianos acreditam em vitória da seleção contra Portugal Encontro será às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (27), valendo a liderança do Grupo K 27.06.26 15h19 FUTEBOL Copa do Mundo: França vence Noruega com hat-trick de Dembélé e avança em primeiro Franceses encerram a fase de grupos com 100% de aproveitamento, enquanto a Noruega pode cruzar com a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 26.06.26 18h18 Futebol No centro de Miami, futebol une imigrantes e turistas durante a Copa do Mundo Estrangeiros que vivem na cidade relatam o impacto do Mundial e compartilham suas torcidas para a competição 26.06.26 13h42 futebol Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0 26.06.26 12h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES FLAMENGO NO PARÁ Ex-atacante paraense Roma se une a Petkovic e outros ídolos na inauguração de estádio no Pará Além deles, time ainda terá: Zé Roberto, Ibson, Toró, Ronaldo Angelim, Hernane Brocador, Leandro Ávila, Jorginho, Roma, Carlos Henrique, Wilson Gotardo, Marquinhos e Airton 27.06.26 12h50 Futebol Paysandu aposta na força da Curuzu para seguir na caça à liderança da Série C Papão recebe o Santa Cruz neste sábado de olho na ponta da tabela e defende invencibilidade histórica como mandante diante da equipe pernambucana 27.06.26 8h00 FUTEBOL Vaga na 3ª fase da Série D vale sonho do acesso e calendário para Águia e Tuna Luso em 2027 Clubes paraenses saíram em desvantagem no primeiro jogo contra os nordestinos e precisam reverter o placar para seguir na competição 27.06.26 9h00 COPA DO MUNDO Brasileiros nos EUA equilibram rotina de trabalho com a paixão pela Seleção na Copa do Mundo Imigrantes e turistas do Pará compartilham histórias de adaptação na terra do "soccer", os contrastes culturais do Texas e o planejamento familiar para acompanhar a Seleção Brasileira 27.06.26 12h40