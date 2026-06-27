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Colombianos acreditam em vitória da seleção contra Portugal

Encontro será às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (27), valendo a liderança do Grupo K

Eduardo Rocha
fonte

Repórter Paulo Fernando, do Grupo Liberal, entrevista torcedores colombianos nos Estados Unidos ()

Se depender dos torcedores da Colômbia, Portugal que se cuide na partida entre as duas seleções neste sábado (27), às 20h30 (horário de Brasilía), em Miami (EUA), pela Copa do Mundo 2026. O jogo vale a liderança do Grupo K, decidindo a ordem de classificação da chave. O repórter Paulo Fernando, o "Bad Boy", da Rádio Liberal + atua na cobertura da Copa no Estados Unidos, conversou com torcedores colombianos, que externaram sua confiança em uma vitória da seleção.

Paulo Fernando destacou que se Portugal tem o Robozão Cristiano Ronaldo, nome consagrado no futebol, mundial, a Colômbia tem todo um time e uma torcida embalados pelo ritmo reggaeton e a vibração da cantora Shakira. O torcedor Doni está confiante em uma vitória colombiana. "Estamos prontos para ganhar", destacou. Doni pontuou que entre nomes como Asprilla, Rincón, Luis Díaz e Arias, o melhor jogador da Seleção da Colômbia é Luis Díaz. "Luiz Díaz é o melhor!", disse, apontando o atleta como um craque de bola.

Outro torcedor colombiano, Julian, disse que o futebol apresentado pela seleção da Colômbia está muito bom e que todos os jogadores do selecionado apresentam um bom nível técnico. Perguntado sobre o que mais melhorou na Colômbia nos últimos de anos, Julilan afirmou observar evolução no estilo de jogo da seleção e a equipe como um todo mostra-se muito melhor, mais competitiva. 

Para Juan Pablo, outro torcedor de carteirinha da Colômbia, não tem dúvida de que a seleção do país dele é uma força do futebol da América do Sul. "Eu creio que sim. A Colômbia joga muito e, da América do Sul é um dos melhores países no futebol", disse. No final da entrevista, os torcedores colombianos deram um grito de guerra: "Colômbia, vamos ganhar!".

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