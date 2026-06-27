F1: veja o grid de largada do GP da Áustria com Russell na pole e Bortoleto em 12º

O britânico George Russell, da Mercedes, conquistou a quarta pole position da temporada no GP da Áustria, em treino classificatório realizado na manhã deste sábado (27). Em um Q3 muito polêmico, o piloto conseguiu a melhor posição e superou Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, nos últimos instantes .

A grande polêmica da classificação ocorreu nos últimos segundos do Q3, quando Charles Leclerc estava garantindo a pole position. No entanto, após um acidente de Max Verstappen, que rodou na pista, a bandeira amarela foi levantada e George Russell passou para ficar com a primeira colocação.

Uma análise foi realizada pela organização e confirmou a pole para Russell, apesar do descontentamento da Ferrari. O britânico fechou com 1min06s113, seguido por Charles Leclerc (1min06s349), Lewis Hamilton (1min06s408) e Kimi Antonelli (1min06s414).

O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu ficar à frente do companheiro Nico Hülkenberg, mas insuficiente para chegar ao Q3. O piloto da Audi repetiu a mesma posição de largada no GP de Barcelona.

KIMI ANTONELLI DOMINA Q1 NA ÁUSTRIA

O Q1 não teve grandes surpresas na Áustria e o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fechou com o melhor tempo, com 1min07s083. Ele foi seguido por Lando Norris (McLaren), com 1min07s259, e Lewis Hamilton (Ferrari), que conseguiu 1min07s290.

Vale destacar o bom desempenho do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que conquistou o quarto melhor tempo no Q1, com 1min07s285. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) fechou com a 12ª posição, com 1min08s035.

Os eliminados foram: Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Sérgio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).

BORTOLETO NOVAMENTE ELIMINADO NO Q2

A segunda parte do treino classificatório seguiu com Antonelli tomando a dianteira, com 1min06s083, seguido por Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris e George Russell (Mercedes), respectivamente. O britânico Lewis Hamilton foi um pouco mais abaixo, mas conseguiu o quinto melhor tempo, com 1min06s994.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi muito abaixo do esperado e flertou com a eliminação no Q2, terminando com apenas o 10º tempo. Já Gabriel Bortoleto seguiu o que tem acontecido nas outras etapas e ficou pelo caminho antes do Q1. O piloto da Audi fez 1min07s293 e ficou com a 12ª posição.

Os eliminados foram: Pierre Gasly (Alpine), Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Hass), Nico Hülkenberg (Audi), Esteban Ocon (Haas) e Franco Colapinto (Alpine).

VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA NO GP DA ÁUSTRIA NA FÓRMULA 1:

1. George Russell (ING/Mercedes), 1min06s113 2. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min06s349 3. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min06s408 4. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min06s414 5. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min06s475 6. Lando Norris (ING/McLaren), 1min06s502 7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min06s511 8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min06s632 9. Liam Dawson (NZL/Racing Bulls), 1min06s955 10. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min07s007 11. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min07s223 12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min07s293 13. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min05s523 14. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min07s611 15. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min07s817 16. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min08s171 17. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min08s252 18. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min08s509 19. Sérgio Pérez (MEX/Cadillac), 1min08s945 20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min09s030 22. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min09s942 22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min10s363