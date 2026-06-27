Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

F1: veja o grid de largada do GP da Áustria com Russell na pole e Bortoleto em 12º

O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu ficar à frente do companheiro Nico Hülkenberg, mas insuficiente para chegar ao Q3

Estadão Conteúdo

O britânico George Russell, da Mercedes, conquistou a quarta pole position da temporada no GP da Áustria, em treino classificatório realizado na manhã deste sábado (27). Em um Q3 muito polêmico, o piloto conseguiu a melhor posição e superou Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, nos últimos instantes .

A grande polêmica da classificação ocorreu nos últimos segundos do Q3, quando Charles Leclerc estava garantindo a pole position. No entanto, após um acidente de Max Verstappen, que rodou na pista, a bandeira amarela foi levantada e George Russell passou para ficar com a primeira colocação.

Uma análise foi realizada pela organização e confirmou a pole para Russell, apesar do descontentamento da Ferrari. O britânico fechou com 1min06s113, seguido por Charles Leclerc (1min06s349), Lewis Hamilton (1min06s408) e Kimi Antonelli (1min06s414).

O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu ficar à frente do companheiro Nico Hülkenberg, mas insuficiente para chegar ao Q3. O piloto da Audi repetiu a mesma posição de largada no GP de Barcelona.

KIMI ANTONELLI DOMINA Q1 NA ÁUSTRIA

O Q1 não teve grandes surpresas na Áustria e o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fechou com o melhor tempo, com 1min07s083. Ele foi seguido por Lando Norris (McLaren), com 1min07s259, e Lewis Hamilton (Ferrari), que conseguiu 1min07s290.

Vale destacar o bom desempenho do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls), que conquistou o quarto melhor tempo no Q1, com 1min07s285. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) fechou com a 12ª posição, com 1min08s035.

Os eliminados foram: Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Sérgio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin).

BORTOLETO NOVAMENTE ELIMINADO NO Q2

A segunda parte do treino classificatório seguiu com Antonelli tomando a dianteira, com 1min06s083, seguido por Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris e George Russell (Mercedes), respectivamente. O britânico Lewis Hamilton foi um pouco mais abaixo, mas conseguiu o quinto melhor tempo, com 1min06s994.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi muito abaixo do esperado e flertou com a eliminação no Q2, terminando com apenas o 10º tempo. Já Gabriel Bortoleto seguiu o que tem acontecido nas outras etapas e ficou pelo caminho antes do Q1. O piloto da Audi fez 1min07s293 e ficou com a 12ª posição.

Os eliminados foram: Pierre Gasly (Alpine), Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Hass), Nico Hülkenberg (Audi), Esteban Ocon (Haas) e Franco Colapinto (Alpine).

VEJA COMO FICOU O GRID DE LARGADA NO GP DA ÁUSTRIA NA FÓRMULA 1:

1. George Russell (ING/Mercedes), 1min06s113 2. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min06s349 3. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min06s408 4. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min06s414 5. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min06s475 6. Lando Norris (ING/McLaren), 1min06s502 7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min06s511 8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min06s632 9. Liam Dawson (NZL/Racing Bulls), 1min06s955 10. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min07s007 11. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min07s223 12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min07s293 13. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min05s523 14. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min07s611 15. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min07s817 16. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min08s171 17. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min08s252 18. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min08s509 19. Sérgio Pérez (MEX/Cadillac), 1min08s945 20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min09s030 22. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min09s942 22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min10s363

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Formula 1

Austria

George Russell

Charles Leclerc

Bortoleto
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Copa do Mundo: França vence Noruega com hat-trick de Dembélé e avança em primeiro

Franceses encerram a fase de grupos com 100% de aproveitamento, enquanto a Noruega pode cruzar com a Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

26.06.26 18h18

Futebol

No centro de Miami, futebol une imigrantes e turistas durante a Copa do Mundo

Estrangeiros que vivem na cidade relatam o impacto do Mundial e compartilham suas torcidas para a competição

26.06.26 13h42

futebol

Paysandu e Santa Cruz voltam a se enfrentar após cerca de cinco anos na Série C; relembre

Último confronto entre as equipes aconteceu em 2021, ainda sem público na Curuzu, e terminou com vitória do Papão por 1 a 0

26.06.26 12h11

MMA Sport Club

Cris Cyborg anuncia despedida do MMA e coloca legado em jogo na PFL contra Ketlen Vieira

26.06.26 11h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu aposta na força da Curuzu para seguir na caça à liderança da Série C

Papão recebe o Santa Cruz neste sábado de olho na ponta da tabela e defende invencibilidade histórica como mandante diante da equipe pernambucana

27.06.26 8h00

FUTEBOL

Vaga na 3ª fase da Série D vale sonho do acesso e calendário para Águia e Tuna Luso em 2027

Clubes paraenses saíram em desvantagem no primeiro jogo contra os nordestinos e precisam reverter o placar para seguir na competição

27.06.26 9h00

FLAMENGO NO PARÁ

Ex-atacante paraense Roma se une a Petkovic e outros ídolos na inauguração de estádio no Pará

Além deles, time ainda terá: Zé Roberto, Ibson, Toró, Ronaldo Angelim, Hernane Brocador, Leandro Ávila, Jorginho, Roma, Carlos Henrique, Wilson Gotardo, Marquinhos e Airton

27.06.26 12h50

Futebol

Torcida do Santa Cruz compra menos de 1% da carga total de ingressos para o setor visitante

Apenas 106 ingressos foram adquiridos para a partida contra o Paysandu. Vendas para visitantes já estão encerradas

26.06.26 22h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda