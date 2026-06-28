O poder da liderança e do extracampo! Felipe Campos, direto de Houston 28.06.26 16h22 Uruguai na Copa do Mundo de 2026 (Divulgação / @aufoficial) No final de 2023, o Brasil perdeu para o Uruguai em Montevidéu por 2 a 0. Quase mil dias depois, o Brasil demitiu Fernando Diniz, contou com uma rápida passagem de Dorival Júnior e conta agora com Carlo Ancelotti na comissão técnica. Por outro lado, o Uruguai manteve o trabalho de Marcelo Bielsa, viu o nível de futebol do time cair, crises no elenco estourarem e o ídolo Luis Suárez ficar de fora do Mundial. Opostos nesse período, a única semelhança foi a classificação contestada para a Copa do Mundo, onde o Brasil segue vivo e o país platense já retornou para a América do Sul. No Uruguai, Marcelo Bielsa sempre teve sua fama excêntrica. Conhecido como "El Loco", ele ganhou espaço no futebol mundial por seu conhecimento tático, mas sempre acompanhado pela dificuldade nos relacionamentos. No início da carreira, no Newell's Old Boys, ele chegou a puxar uma granada para ameaçar torcedores que protestavam em frente à sua casa. Durante as eliminatórias, começaram os ruídos com os jogadores, algo que aumentou pela não convocação de Luis Suárez. Nos primeiros jogos, as atuações ruins, empates e falhas dos goleiros fizeram com que o time precisasse somar pontos contra a favorita Espanha. Durante a semana do jogo, mais crise com os jogadores — incluindo o capitão Federico Valverde — e ameaça de boicote. Em campo, mais uma falha do goleiro, uma derrota e a eliminação no Mundial. Com boas peças no papel, uma liderança tóxica fez o Uruguai passar vexame na Copa do Mundo. E o Brasil? O ciclo da seleção brasileira também não foi bom, mas teve o último ano antes do Mundial mais tranquilo. Ancelotti fez o Brasil jogar ligeiramente melhor, controlou o elenco e — principalmente pelo seu tamanho no futebol — conseguiu conter dúvidas da torcida e da imprensa em algumas convocações, como a do lateral-direito Danilo. A maior dúvida que cercava o treinador era sobre a presença ou não de Neymar na Copa do Mundo. Com o camisa 10 convocado, o trabalho flui da mesma maneira que a biografia do treinador italiano é intitulada: Liderança Tranquila. O Brasil ainda não deu show no Mundial, mas já apresenta evolução constante e almeja repetir o feito de 1994, quando foi campeão em solo americano mesmo sem ter uma seleção de futebol encantadora. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com ex-Remo e Paysandu no time, Urumajó vence o Izabelense e é campeão da Segundinha Equipe de Augusto Corrêa (PA) é a caçula do Parazão 2027 28.06.26 18h39 Futebol O poder da liderança e do extracampo! 28.06.26 16h22 Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 COPA 2026 Colombianos acreditam em vitória da seleção contra Portugal Encontro será às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado (27), valendo a liderança do Grupo K 27.06.26 15h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 FUTEBOL Série C: Torcida do Santa Cruz faz a festa na Curuzu e canta música da Joelma; assista Torcedores da Cobra Coral comemoraram bastante o triunfo diante do Paysandu, dentro da Curuzu 28.06.26 17h09 COPA DO MUNDO Brasileiros nos EUA equilibram rotina de trabalho com a paixão pela Seleção na Copa do Mundo Imigrantes e turistas do Pará compartilham histórias de adaptação na terra do "soccer", os contrastes culturais do Texas e o planejamento familiar para acompanhar a Seleção Brasileira 27.06.26 12h40 Futebol Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. 27.06.26 19h46