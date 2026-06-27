Joias e relógios apreendidos na casa de Deolane eram falsos, afirma delegada

A delegada da Polícia Civil de São Paulo, Maria Corsato, afirmou que as joias e os relógios apreendidos na casa da influenciadora Deolane Bezerra, durante uma operação realizada em 2022, eram falsificados. A declaração foi feita durante participação no podcast Café com Pires, publicado no último dia 20 de junho.

Segundo a delegada, a ação de busca e apreensão ocorreu no âmbito de uma investigação sobre a divulgação da plataforma de apostas Betzord por influenciadores digitais. Na ocasião, além de dois carros de luxo, também foram recolhidos relógios de marcas como Rolex e Bulgari, joias, celulares, computadores e documentos.

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Durante a entrevista, Maria Corsato afirmou que, apesar de os acessórios serem imitações, eles foram apreendidos para integrar o material da investigação.

"Não tinha dinheiro na casa dela, não tinha nada. O que ela tinha de relógio e joia era tudo falso, mesmo sendo falso a gente trouxe. Tinha um computador lá, daqueles pequenininho, o celular dela foi trazido, não foi pego nada da família", declarou.

Na época da operação, Deolane acusou a delegada de perseguição e apresentou uma denúncia contra a policial, alegando que a investigação teria motivação política. No podcast, Corsato afirmou que foi investigada por quase dois anos em razão da acusação e que o procedimento acabou arquivado em 2024.

Atualmente, Deolane responde a outro processo. A influenciadora está presa preventivamente desde maio, durante a Operação Vérnix, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa nega as acusações e afirma que os valores recebidos pela influenciadora são decorrentes de sua atuação como advogada.

Na última quinta-feira (25), o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva ao negar um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. O Supremo Tribunal Federal também já havia rejeitado um pedido para que a influenciadora cumprisse prisão domiciliar.