Irmã de Deolane Bezerra critica seletividade nas investigações: 'Por que só ela?'

Após a influenciadora digital Deolane Bezerra ser presa acusada de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC), sua irmã Daniele Bezerra vem utilizando as mídias sociais para defendê-la em público. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (18), Daniele, que também é advogada, decidiu questionar os motivos que a levaram ser detida e por que apenas a famosa estaria sofrendo as consequências.

“Tem sido difícil vê-la ser tão acusada e tão julgada todos os dias. Antes de tudo, é preciso fazer uma pergunta que ninguém até hoje responde. Por que só a Deolane? (...) A presunção de inocência deveria valer para todos. Não é justo inverter a lógica do processo e transformar a prisão em um meio para que alguém prove a própria inocência. Justiça se faz com provas, não com pré-julgamentos", disse a advogada Daniele Bezerra.

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Prisão de Deolane Bezerra

Ao longo do reels publicado no Instagram, Daniele Bezerra destacou que a irmã sempre teve transações com empresas conhecidas, consolidadas e que são divulgadas por influenciadores digitais, mas apenas ela estaria sendo acusada de lavagem de dinheiro. Na sequência, a advogada também destaca que Deolane não teve o direito de se defender da prisão e que o mesmo tratamento dado a ela deveria ser para todos.

Logo em seguida, Daniele também perguntou por que irmã teria que permanecer todo esse tempo na prisão para "só depois ter a oportunidade de provar a licitude de suas relações comerciais". “Se a investigação entende que determinadas operações merecem esclarecimentos, isso deve ocorrer dentro do devido processo legal, com igualdade de tratamento para todos os envolvidos”, disse a advogada.

“O que causa perplexidade é ver apenas a Deolane submetida à prisão e à condenação pública, antes mesmo de exercer plenamente seu direito de defesa. Em um Estado democrático de direito, ninguém deveria ser tratado como culpado antes do julgamento (...) A lei deve valer para todos, ou deixa de ser justiça e passa a se tornar seletividade", finalizou a advogada Daniele Bezerra, alegando seletividade nas investigações do caso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)