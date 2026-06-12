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O que Deolane Bezerra pode ter na prisão? Saiba quais itens são permitidos

Influenciadora ocupa uma cela individual, equipada com banheiro privativo e acesso a água aquecida para banho.

Gabrielle Borges
fonte

Deolane Bezerra está presa desde o dia 21 de maio (Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, presa desde o último dia 21 em uma unidade prisional de Tupi Paulista, no interior de São Paulo, tem acesso a uma série de itens autorizados pelo sistema penitenciário. A lista foi encaminhada ao Ministério Público de São Paulo após a defesa da influenciadora solicitar sua transferência para uma cela do Estado-Maior, alegando que o local atual não atenderia às prerrogativas previstas para advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Investigada por supostos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, acusações que nega, Deolane também esteve no centro de denúncias sobre as condições da unidade prisional. Familiares relataram a presença de escorpiões nas dependências da cela e afirmaram que a empresária estaria enfrentando crises de ansiedade e pânico durante o período de detenção.

Quais itens Deolane Bezerra pode usar na prisão?

A relação de objetos permitidos inclui televisão, ventilador, garrafa térmica e materiais de higiene pessoal. Entre os produtos liberados estão ainda batom, esmalte, sombra, creme para cabelo, chapinha, secador, removedor de esmalte, tintura capilar e outros itens voltados aos cuidados estéticos.

A lista contempla ao todo 28 produtos, incluindo lixa e palito de unha, pó facial, água oxigenada, pó descolorante, creme depilatório, absorventes, alicate de cutícula, pinça, elásticos e presilhas para cabelo.

Além dos itens de beleza, a detenta tem autorização para participar de atividades recreativas voltadas ao bem-estar emocional, como pinturas e exercícios artísticos realizados em materiais específicos disponibilizados pela unidade.

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Como é a cela onde Deolane está presa?

Por possuir ensino superior completo, Deolane permanece em uma ala separada das demais internas, conforme prevê a legislação brasileira. O espaço conta com dez celas individuais, equipadas com cama, mesa e cadeira.

As visitas seguem as normas da unidade prisional e são realizadas exclusivamente aos sábados, entre 8h e 16h. Entre os direitos assegurados às detentas também está a possibilidade de receber visita íntima, desde que sejam cumpridos os critérios estabelecidos pela administração penitenciária.

O caso continua sendo acompanhado pelas autoridades e pela defesa da influenciadora, que busca a transferência para uma unidade considerada compatível com as prerrogativas da profissão de advogada.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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