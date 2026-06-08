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Irmã de Deolane revela cartas amorosas recebidas na prisão e faz pedido aos fãs da influenciadora

Advogada e influenciadora segue presa enquanto recebe apoio constante de fãs e familiares nas redes sociais.

Gabrielle Borges
fonte

Deolane está presa desde maio (Foto: Reprodução/ Instagram)

Presa desde o dia 21 de maio, após uma operação policial que mobilizou agentes armados na mansão onde mora, a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra continua recebendo apoio constante da família enquanto segue detida. Pelas redes sociais, as irmãs da influenciadora têm atualizado os seguidores sobre o estado emocional e a rotina dela na prisão.

Investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), Deolane tem recebido visitas frequentes das irmãs, entre elas a advogada Dayanne Bezerra, que voltou a se pronunciar nas redes sociais nesta semana.

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Em publicação direcionada aos fãs da influenciadora, Dayanne revelou que Deolane vem recebendo inúmeras mensagens de apoio, incluindo cartas escritas à mão e declarações de carinho enviadas por admiradores. “Ela agradece de todo o coração por todas as cartas, todas as mensagens de carinho, os versículos e por tudo que vocês estão mandando para ela. Isso está sendo crucial neste momento para dar força a ela”, afirmou Dayanne.

Em tom descontraído, Dayanne Bezerra também comentou sobre as inúmeras cartas que Deolane tem recebido durante o período em que permanece presa. Segundo a advogada, a irmã tem encarado com leveza as mensagens enviadas por admiradores e deixou claro que, neste momento, não pensa em relacionamentos.

“Ela falou que hoje não está à procura de pretendentes. Está chegando muita carta para ela”, contou Dayanne, em meio às atualizações sobre o estado emocional da influenciadora.

Ainda de acordo com a irmã de Deolane, a prioridade da empresária neste momento é retomar a convivência com a família e concentrar esforços na defesa contra as acusações que enfrenta. “Ela está focada em voltar para sua família, voltar para sua vida, provar sua inocência e continuar cuidando de todos que sempre cuidou”, afirmou.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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