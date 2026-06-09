Deolane Bezerra apresenta problemas de saúde na prisão enquanto aguarda decisão da Justiça

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra voltou ao centro das atenções após sua defesa informar que ela enfrenta problemas de saúde durante o período em que está presa. Segundo os advogados, Deolane sofreu uma crise de pânico, apresentou alterações na pressão arterial e estaria sem se alimentar adequadamente dentro da unidade prisional.

A informação foi divulgada pela jornalista Patrícia Calderon durante o programa "Além da Notícia". De acordo com a defesa, a influenciadora já possuía histórico de transtornos de ansiedade e teria enfrentado agravamento do quadro nas últimas semanas.

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Os representantes legais de Deolane alegam que a cliente tem evitado consumir alimentos e água fornecidos pela unidade prisional por considerar que os produtos não apresentam condições adequadas para consumo.

As alegações foram incluídas em um novo pedido de habeas corpus protocolado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que busca reverter a prisão preventiva da influenciadora.

STJ analisa novo pedido de liberdade

Nesta terça-feira (9), a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça analisa o novo recurso apresentado pela defesa de Deolane.

O pedido é conduzido pelo advogado Aury Lopes Junior, que sustenta não haver elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva. Segundo a defesa, não existiriam riscos concretos à ordem pública nem possibilidade de interferência da influenciadora nas investigações.

O julgamento também conta com a participação do promotor Arthur Pinto de Lemos Junior.

Pedido anterior foi negado

Esta não é a primeira tentativa da defesa de obter a liberdade da influenciadora. Em decisão proferida no dia 28 de maio, o presidente do STJ, Herman Benjamin, negou o habeas corpus.

Na ocasião, o ministro entendeu que o caso ainda deveria ser analisado pelas instâncias inferiores antes de uma eventual intervenção do tribunal superior.

Deolane Bezerra foi presa em 21 de maio durante uma operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público.

As investigações apuram um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico de drogas. Segundo os órgãos responsáveis pela apuração, a influenciadora teria sido utilizada para ocultar recursos que seriam ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).