Lua e Vênus são vistas juntas em noite de raro alinhamento

Um fenômeno astronômico raro conquistou a atenção de quem olhou para cima, no início de noite desta quarta-feira (17), quando a Lua e o planeta Vênus se alinharam no céu. A rara reunião também contou com Mércurio e Júpiter, que ficaram visíveis de alguns pontos do Brasil e para aqueles que fizeram uso do telescópio.

O alinhamento formou uma configuração celeste que pode ser observada em diferentes regiões do Brasil, desde que as condições meteorológicas sejam favoráveis e o horizonte livre de obstáculos.



Professor de física e responsável pelo Clube de Astronomia Centauri, de Itapetininga (SP), Rodrigo Raffa, afirmou que o alinhamento dos astros é considerado um dos fenômenos astronômicos mais interessantes do ano.



O professor explicou que o fenômeno é raro sobretudo em razão de se ter três planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus e Júpiter.

"Temos também uma Lua em fase crescente, extremamente fina, sempre a oeste, logo após o pôr do sol, algo até comum, mas todos esses astros juntos, numa mesma janela do céu, realmente é algo único", destacou ele.



Em algumas cidades do interior paulista, a Lua chegou a ocultar Vênus por alguns minutos, em um fenômeno semelhante a um eclipse.