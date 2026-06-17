Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Lua e Vênus são vistas juntas em noite de raro alinhamento

Configuração celeste pode ser observada em diferentes regiões do Brasil, dependendo das condições meteorológicas

O Liberal
fonte

Lua, Vênus, Júpiter e Mercúrio se alinharam na noite desta quarta-feira (17) em fenômeno raro visto a olho nu em várias cidades brasileiras (Reprodução / Redes Sociais)

Um fenômeno astronômico raro conquistou a atenção de quem olhou para cima, no início de noite desta quarta-feira (17), quando a Lua e o planeta Vênus se alinharam no céu. A rara reunião também contou com Mércurio e Júpiter, que ficaram visíveis de alguns pontos do Brasil e para aqueles que fizeram uso do telescópio.

O alinhamento formou uma configuração celeste que pode ser observada em diferentes regiões do Brasil, desde que as condições meteorológicas sejam favoráveis e o horizonte livre de obstáculos.

Professor de física e responsável pelo Clube de Astronomia Centauri, de Itapetininga (SP), Rodrigo Raffa, afirmou que o alinhamento dos astros é considerado um dos fenômenos astronômicos mais interessantes do ano.

O professor explicou que o fenômeno é raro sobretudo em razão de se ter três planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus e Júpiter.

"Temos também uma Lua em fase crescente, extremamente fina, sempre a oeste, logo após o pôr do sol, algo até comum, mas todos esses astros juntos, numa mesma janela do céu, realmente é algo único", destacou ele.

Em algumas cidades do interior paulista, a Lua chegou a ocultar Vênus por alguns minutos, em um fenômeno semelhante a um eclipse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

alinhamento raro de astros

brasil
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Lua e Vênus são vistas juntas em noite de raro alinhamento

Configuração celeste pode ser observada em diferentes regiões do Brasil, dependendo das condições meteorológicas

17.06.26 21h56

Ginástica

Brasil conquista prata por equipes no Pan-Americano de ginástica artística

Seleção fica atrás apenas dos Estados Unidos no Rio de Janeiro; retorno de Rebeca Andrade reforça campanha brasileira e garante vaga em final do salto

17.06.26 21h24

Ondas de calor mataram 120 mil pessoas no Brasil em 20 anos, indica estudo da Fiocruz e da UFBA

17.06.26 21h11

COPA 2026

O Brasil ganhará a Copa do Mundo? Simulador aponta as chances de vitória; veja

Além das previsões no futebol, também é possível fazer bolões sobre os jogos com a nova ferramenta

17.06.26 16h07

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

VÍDEO: Mulher agride funcionárias da Latam após confusão no Aeroporto de Guarulhos

De acordo com informações divulgadas, ao menos quatro funcionários ficaram feridos.

17.06.26 9h56

tragédia

Imagens fortes! Mulher morre em ao ser jogada de ponte sem corda de proteção; veja o vídeo!

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento da queda

13.06.26 16h17

ENEM

Enem 2026: taxa de inscrição pode ser paga até esta quarta-feira (17); relembre valor e como pagar

Após o pagamento, os participantes devem acompanhar a confirmação da inscrição diretamente no sistema do exame.

17.06.26 8h48

Brasil

Lua e Vênus são vistas juntas em noite de raro alinhamento

Configuração celeste pode ser observada em diferentes regiões do Brasil, dependendo das condições meteorológicas

17.06.26 21h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda