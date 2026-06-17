Enem 2026: taxa de inscrição pode ser paga até esta quarta-feira (17); relembre valor e como pagar
Após o pagamento, os participantes devem acompanhar a confirmação da inscrição diretamente no sistema do exame.
Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 que não obtiveram isenção da taxa de inscrição têm até esta quarta-feira (17) para efetuar o pagamento de R$ 85 e garantir a participação no exame. Embora o prazo de inscrição já tenha sido encerrado, a confirmação da candidatura depende da quitação do valor dentro da data estabelecida pelo edital.
Após o pagamento, os participantes devem acompanhar a confirmação da inscrição diretamente no sistema do exame.
Como fazer o pagamento?
Após concluir a inscrição na Página do Participante, o sistema gera automaticamente a Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), documento utilizado para o pagamento da taxa. O valor pode ser quitado por boleto bancário, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente e poupança, conforme as opções disponibilizadas pela instituição financeira do candidato.
No caso do Pix, o pagamento deve ser realizado exclusivamente por meio do QR Code presente na GRU emitida pelo sistema oficial do Enem.
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O que não é permitido?
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alerta que não serão aceitos pagamentos feitos fora do prazo, por transferência bancária, depósito em conta, ordem de pagamento ou por meio de boletos e códigos Pix diferentes dos gerados na Página do Participante. Também não é permitida a transferência da taxa entre candidatos.
Cronograma do Enem 2026
- Inscrições: 25 de maio a 12 de junho;
- Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho;
- Solicitação de tratamento por nome social: 25 de maio a 12 de junho;
- Solicitação de atendimento especializado: 25 de maio a 12 de junho;
- Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;
- Período de recursos: 29 de junho a 3 de julho;
- Resultado dos recursos: 10 de julho;
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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