Enem 2026: taxa de inscrição pode ser paga até esta quarta-feira (17); relembre valor e como pagar

Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 que não obtiveram isenção da taxa de inscrição têm até esta quarta-feira (17) para efetuar o pagamento de R$ 85 e garantir a participação no exame. Embora o prazo de inscrição já tenha sido encerrado, a confirmação da candidatura depende da quitação do valor dentro da data estabelecida pelo edital.

Após o pagamento, os participantes devem acompanhar a confirmação da inscrição diretamente no sistema do exame.

Como fazer o pagamento?

Após concluir a inscrição na Página do Participante, o sistema gera automaticamente a Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), documento utilizado para o pagamento da taxa. O valor pode ser quitado por boleto bancário, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente e poupança, conforme as opções disponibilizadas pela instituição financeira do candidato.

No caso do Pix, o pagamento deve ser realizado exclusivamente por meio do QR Code presente na GRU emitida pelo sistema oficial do Enem.

VEJA MAIS



O que não é permitido?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alerta que não serão aceitos pagamentos feitos fora do prazo, por transferência bancária, depósito em conta, ordem de pagamento ou por meio de boletos e códigos Pix diferentes dos gerados na Página do Participante. Também não é permitida a transferência da taxa entre candidatos.

Cronograma do Enem 2026

Inscrições: 25 de maio a 12 de junho;

25 de maio a 12 de junho; Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho;

até 17 de junho; Solicitação de tratamento por nome social: 25 de maio a 12 de junho;

25 de maio a 12 de junho; Solicitação de atendimento especializado: 25 de maio a 12 de junho;

25 de maio a 12 de junho; Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;

26 de junho; Período de recursos: 29 de junho a 3 de julho;

29 de junho a 3 de julho; Resultado dos recursos: 10 de julho;

10 de julho; Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)