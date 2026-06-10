Gemini terá simulados gratuitos para o Enem e assistente para pequenos negócios

A preparação para o Enem e a gestão de pequenos negócios estão entre os novos focos do Gemini no Brasil. Durante o evento Google for Brasil, realizado nesta quarta-feira (10), em São Paulo, o Google anunciou uma série de recursos para seu aplicativo de inteligência artificial, incluindo simulados gratuitos para estudantes e ferramentas de apoio voltadas a microempreendedores.

As novidades começam a ser disponibilizadas a partir de julho e fazem parte da estratégia da empresa de ampliar o uso da inteligência artificial em atividades cotidianas.

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Segundo o Google, o Brasil está entre os três maiores mercados do Gemini no mundo. A empresa também anunciou que o aplicativo passará a oferecer suporte a diferentes sotaques regionais em português, permitindo que os usuários escolham opções como carioca, mineiro e nordestino durante as interações por voz.

Enem

Com quase 5 milhões de participantes na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o exame foi escolhido como uma das principais apostas da nova fase do Gemini.

Em parceria com a edtech brasileira Akira Enem, o Google desenvolveu uma plataforma de simulados que ficará disponível diretamente no aplicativo. Os estudantes poderão realizar testes completos ou concentrados em áreas específicas do conhecimento.

O diferencial da ferramenta, segundo a empresa, está na análise dos resultados. Após concluir o simulado, o estudante receberá um diagnóstico detalhado de desempenho, com identificação de pontos fortes, dificuldades e explicações passo a passo das questões respondidas incorretamente.

A partir desse diagnóstico, o Gemini poderá criar planos de estudo personalizados, direcionando o foco para os conteúdos que exigem maior atenção.

A funcionalidade também estará disponível por meio do Modo IA da Busca.

Empreendedores

O Google também anunciou recursos voltados aos microempreendedores individuais (MEIs), categoria que reúne mais de 13 milhões de brasileiros, segundo dados do Sebrae.

A proposta é transformar o Gemini em uma espécie de assistente de gestão para pequenos negócios. Entre as novidades está a integração com o Perfil da Empresa no Google, permitindo que empreendedores conectem suas informações ao aplicativo e recebam recomendações personalizadas.

Outra funcionalidade apresentada foi o Business Notebooks, ambiente que reúne informações do site e do perfil comercial da empresa para auxiliar em tarefas como análise de métricas, planejamento de ações de marketing e organização de fluxos de trabalho.

Na prática, o empreendedor poderá conversar com a inteligência artificial para atualizar horários de funcionamento, acompanhar avaliações de clientes e analisar indicadores de desempenho do negócio.

Também será possível solicitar relatórios em linguagem natural. Perguntas como “Como foi o desempenho da minha empresa neste mês?” poderão gerar respostas baseadas em métricas como buscas realizadas, solicitações de rotas, chamadas recebidas e interações dos clientes.

Disponibilidade

Segundo o Google, os simulados para o Enem e as novas ferramentas para pequenos empreendedores começam a ser liberados a partir de julho. Os recursos estarão disponíveis gradualmente para usuários brasileiros do aplicativo Gemini.