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Leitoa de 7 meses bate recorde ao dar à luz a 33 filhotes em granja; conheça a história

Esse foi o primeiro parto do animal e o nascimento durou o total de 5 horas na propriedade

Victoria Rodrigues
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Quatro filhotes não resistiram ao parto na Granja São Sebastião. (Foto: Granja São Sebastião)

Uma leitoa de apenas sete meses supreendeu diversas pessoas ao dar à luz a 33 leitões na Granja São Sebastião, que fica situada na cidade de Itaporã, em Mato Grosso do Sul (MS). Em seu primeiro parto, nasceram 29 filhotes vivos e quatro mortos em um período de 5 horas, número que é considerado o maior já registrado na propriedade, visto que o recorde antigo era de 24 leitões em um único parimento de leitoa.

Segundo informações do proprietário da granja, Rafael Vieceli, os filhotes receberam todos os cuidados necessários após o nascimento. "Dos 29 que nasceram vivos, foram mantidos 16 leitões na fêmea, que era a capacidade que ela tinha de amamentar eles, e os outros foram transferidos para uma mãe de leite ao lado, que adotou os filhotes. Todos estão bem e saudáveis, estão grandes", explicou Vieceli em entrevista ao portal G1.

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Mas o que explica a grande quantidade de filhotes?

Ainda não há explicações plausíveis que expliquem a grande quantidade de filhotes que nasceram da leitoa na granja, mas o produtor disse que nunca viu um caso semelhante envolvendo uma fêmea de primeiro parto. Contudo, mesmo não compreendendo os motivos, os leitões receberam os primeiros cuidados com atenção, o que incluiu a ingestão de colostro e a secagem, com atendimentos individuais.

De acordo com o proprietário, os animais são sempre bem tratados na granja, pois desfrutam de uma alimentação balanceada e de um ambiente climatizado. "Os animais não sofrem a influência da temperatura externa, a ração é equilibrada e todos os manejos usados dentro da granja são aprovados, com estudo comprovado. Tudo isso contribui para a produtividade e o bem-estar do animal", destacou Rafael.

Agora, as expectativas estão todas voltadas aos próximos partos da leitoa, já que é possível que o número de filhotes aumente nas outras gestações do animal. "Os leitões seguem o fluxo normal da granja, e a fêmea retorna para uma nova cobertura. A gente vai ficar bem de olho nela, porque agora ela merece um tratamento ainda melhor do que as outras, um tratamento especial", finalizou o proprietário Rafal Vieceli.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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