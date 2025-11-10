Capa Jornal Amazônia
Mulher pede para ir ao banheiro, dá à luz e abandona recém-nascido no Pará; PC apura o caso

Os moradores perceberam o que tinha acontecido e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as demais autoridades

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma ambulância do Samu próxima ao local onde o caso ocorreu. (Foto: Reprodução | Floresta News)

A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher que deu à luz e abandonou um recém-nascido em Tucuruí, sudeste do Pará. O fato aconteceu na noite do último domingo (9/11), em uma residência na travessa Nossa Senhora da Conceição. A investigação está sob sigilo, e o estado de saúde do bebê não foi divulgado.

Segundo informações do portal Floresta News, a mulher pediu para usar um banheiro em uma casa próxima à feira municipal. Ela entrou em trabalho de parto e deu à luz dentro da residência. Em seguida, abandonou o bebê sobre uma cama e deixou o local.

Moradores da residência perceberam o ocorrido e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as autoridades. O recém-nascido foi encaminhado para o Hospital Regional. No local, o bebê recebeu os primeiros atendimentos médicos, segundo o Floresta News.

Detalhes da investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo. A apuração está a cargo da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Tucuruí. A Redação Integrada de O Liberal procurou a Prefeitura de Tucuruí para comentar o assunto e aguarda retorno.

