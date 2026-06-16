Governo bloqueia ponte de Limeira onde jovem foi jogada sem corda e estuda demolição

A Secretaria do Patrimônio da União (SPU) iniciou os preparativos que podem levar à demolição da Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de São Paulo, onde uma jovem de 21 anos morreu ao ser lançada sem proteção durante um salto de rope jump. O órgão, vinculado ao Ministério de Gestão e Inovação, fez reunião com suas equipes de São Paulo e Brasília, e setores técnicos da pasta, na manhã desta terça-feira, 16, para discutir o desmonte da estrutura.

Como a implosão é um processo que pode exigir licitação e licenças ambientais, as medidas imediatas serão no sentido de bloquear totalmente os acessos à ponte com estruturas sólidas, mais difíceis de serem removidas.

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A ponte fica em um ramal ferroviário da antiga Rede Ferroviária Federal que nunca foi ativado, entre os municípios de Limeira e Cordeirópolis, na região central do Estado. Há mais de uma década o local é utilizado para esportes radicais.

Após o acidente, os prefeituras de Limeira e Cordeirópolis atribuíram a responsabilidade pelo local ao governo federal, por se tratar de patrimônio da União. Já o Executivo federal afirmou caber às prefeituras impedir o acesso de pessoas e fiscalizar as atividades clandestinas na estrutura da ponte.

Nesta segunda-feira, 15, as partes se reuniram em busca de um consenso. Os encontros, realizados nas prefeituras de Limeira e Cordeirópolis, tiveram a participação dos respectivos prefeitos e representes das Câmaras locais, da SPU e da Advocacia Geral da União (AGU).

O prefeito de Limeira, Murilo Félix (Podemos) insistiu na implosão da estrutura como solução definitiva. "Estamos tratando de uma área que apresenta riscos conhecidos há muitos anos e que continua atraindo pessoas mesmo interditada. A implosão da estrutura será uma solução definitiva para evitar novos incidentes e garantir a segurança da população", afirmou.

A SPU propôs realizar inicialmente a retirada das cabeceiras - os aterros que possibilitam acesso à ponte - até que seja possível planejar e contratar a implosão. Por se tratar de área rural com mata, o processo pode exigir licenciamento ambiental.

A implosão foi defendida também pela prefeita de Cordeirópolis, Cristina Saad (União). "É urgente que todos ajam neste momento para evitar outras tragédias", disse.

Em nota, nesta terça-feira, a prefeitura de Cordeirópolis informou que aguarda a definição, pela SPU, do prazo para realizar a demolição.

Limeira descartou receber estrutura como doação

Os municípios de Limeira e Cordeirópolis se comprometeram a fazer a abertura de valetas para restringir o acesso ao local. Nesta terça, a prefeitura de Cordeirópolis determinou a ida de uma equipe ao local para verificar se é preciso reforçar o bloqueio do acesso à ponte pelo lado do município, que está fechado há anos.

Nas reuniões, a SPU expôs que a posse da ponte decorre de um acordo envolvendo a quitação de parte de uma dívida do governo do Estado de São Paulo com a União e a destinação formal da área à Secretaria só foi concretizada em maio.

Também foi discutida a possibilidade de doação ou cessão do imóvel ao município de Limeira, mas a hipótese foi descartada pelo prefeito por falta de interesse público e diante de outras prioridades da administração municipal.

A SPU informou que reforçará a sinalização e implantará novas barreiras físicas para dificultar a entrada de visitantes. Como há eventos anunciados para o local em redes sociais, a SPU vai acionar a Polícia Federal para que apure a atuação de pessoas e empresas que promovem atividades clandestinas na área.

Lançada sem cordas de segurança

As medidas foram anunciadas como consequência da morte de Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos, que foi lançada da Ponte do Esqueleto sem cordas de segurança na manhã de sábado, 13, quando realizava um salto do esporte chamado rope jump, modalidade de aventura em que a pessoa salta de uma estrutura elevada - como pontes, viadutos, penhascos ou prédios - presa a um sistema de cordas e equipamentos de segurança.

O vídeo do acidente viralizou nas redes sociais. Três responsáveis pelo salto da jovem foram presos pela polícia, que segue investigando o caso. A defesa diz que eles atuam juntos há alguns anos, sem registro de acidentes e disse que era seguido um protocolo de segurança. Os detidos não sabem dizer, porém, por que não foi verificada a fixação da corda naquele dia.

Esse não foi o primeiro acidente na Ponte do Esqueleto. Em 2025 uma mulher foi encontrada morta sob a ponte e as causas estão sendo investigadas. No mesmo ano duas mulheres se chocaram com o solo em um salto de rope jump. As duas sobreviveram, mas ficaram gravemente feridas.

Em 2024 uma ciclista de 38 anos que atravessava a ponte de bicicleta com o marido se desequilibrou e caiu. Ela não sobreviveu.

Como mostrou o Estadão, o rope jumping é uma atividade sem regulamentação no Brasil e, por isso, não possui normas e protocolos obrigatórios ou fiscalização específica.

O esporte radical, que usa cordas sem elasticidade e faz uma espécie de "pêndulo humano" com a pessoa, ganhou força no Brasil a partir de 2013. No entanto, diferente do bungee jumping, modalidade mais conhecida que usa cordas elásticas, ele não é regulamentado no Brasil.

"É uma atividade que ela opera dentro de um vácuo normativo", diz Marco Antônio de Campos, presidente da Associação Brasileira de Rope Jumping e Pêndulo Humano.