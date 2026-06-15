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Testemunha afirma que funcionário retirou câmera de jovem após acidente com rope jump

Maria Eduarda, de 21 anos, morreu após ser lançada sem estar presa à corda de segurança em Limeira (SP); atividade era operada pela empresa Entre Cordas e foi acompanhada por equipes de resgate do SAMU

Jéssica Nascimento
fonte

Esporte rope jump. (Foto: Reprodução)

Um funcionário retirou uma câmera que pertencia a uma jovem que morreu durante uma atividade de rope jump, segundo relato de uma testemunha. O caso aconteceu no sábado (13), em Limeira, no interior de São Paulo.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, estava com uma câmera GoPro presa ao corpo quando foi lançada de uma ponte sem estar devidamente conectada à corda de segurança durante a atividade realizada pela empresa Entre Cordas. Ela chegou a ser socorrida por equipes do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com pessoas que estavam no local, entre elas o coordenador pedagógico Rafael Goulart, o grupo aguardava para participar da atividade. Ele afirmou à CNN Brasil que cerca de 80 pessoas haviam reservado o salto, que teria alta demanda e exigia agendamento e pagamento antecipado.

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image Tudo o que se sabe sobre a morte de jovem em salto de rope jump no interior de SP
O caso ocorreu na trilha da Ponte do Esqueleto

Rafael Goulart também relatou ter presenciado o momento da queda de Maria Eduarda e disse que viu um funcionário da empresa se aproximar do corpo para retirar a câmera GoPro que estava com a jovem no momento do acidente.

“Eles estavam preocupados em tirar a câmera do pescoço dela e da mão dela. Não sei se era para esconder provas ou por ser um equipamento caro, mas não deveriam ter mexido”, afirmou a testemunha.

 

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