Sisu+ abre inscrições com vagas para quem não foi aprovado no Sisu 2026; veja passo a passo

Começam nesta segunda-feira (15) as inscrições para o Sisu+, nova etapa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) criada pelo Ministério da Educação (MEC) para ocupar vagas remanescentes em instituições públicas de ensino superior de todo o país.

Os candidatos interessados poderão se inscrever até a próxima sexta-feira (19), por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de ingresso em cursos de graduação que ainda possuem vagas disponíveis após as etapas regulares de seleção. Saiba mais detalhes abaixo.

Quem pode participar do Sisu+?

Estão aptos a participar do processo seletivo os estudantes que realizaram pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, 2024 ou 2025 e que tenham participado da etapa regular do Sisu 2026, realizada no início deste ano.

A expectativa do MEC é ampliar o preenchimento das vagas não ocupadas nas universidades e institutos públicos, oferecendo uma nova oportunidade para candidatos que não foram selecionados ou que ficaram sem efetivar matrícula durante o processo regular. Os interessados devem acessar o Portal Único de Acesso dentro do prazo estabelecido para consultar as vagas disponíveis, verificar os critérios de participação e concluir a inscrição no Sisu+.

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Veja o passo a passo para participar

As inscrições para o Sisu+ 2026 são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para participar, o candidato precisa acessar a plataforma utilizando sua conta Gov.br.

Após o login, será possível consultar as vagas disponíveis e selecionar até duas opções de curso, de acordo com o interesse e a disponibilidade nas instituições participantes. Durante todo o período de inscrições, os estudantes podem alterar as escolhas feitas inicialmente. No entanto, o sistema considerará válida apenas a última inscrição registrada dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Entenda a diferença entre Sisu e Sisu+

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o programa do Ministério da Educação responsável por selecionar estudantes para universidades e institutos públicos de ensino superior em todo o Brasil com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A edição regular de 2026 foi realizada em janeiro.

Já o Sisu+ não funciona como um novo processo seletivo. A iniciativa é uma extensão do Sisu 2026, criada para ocupar vagas que permaneceram disponíveis após o encerramento das chamadas regulares e da lista de espera. O programa é destinado aos candidatos que participaram do Sisu deste ano, mas não foram selecionados ou deixaram de efetuar a matrícula.

O Sisu+ ocorre somente após o término das convocações da lista de espera e da conclusão de eventuais processos seletivos próprios realizados pelas universidades e institutos federais.

Cronograma do Sisu+ 2026

Os candidatos devem ficar atentos às datas oficiais divulgadas pelo MEC:

Inscrições: de 15 a 19 de junho;

de 15 a 19 de junho; Resultado da chamada regular (única): 24 de junho;

(única): 24 de junho; Manifestação de interesse na lista de espera: de 24 a 26 de junho;

de 24 a 26 de junho; Matrícula dos aprovados na chamada regular: a partir de 25 de junho, conforme o edital de cada instituição;

a partir de 25 de junho, conforme o edital de cada instituição; Matrícula dos convocados pela lista de espera: a partir de 1º de julho, seguindo os prazos definidos pelas instituições participantes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)