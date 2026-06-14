Jovem que morreu em salto de ponte sem corda publicou mensagem horas antes da tragédia; veja
“Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte?”, escreveu Maria Eduarda em um story no Instagram na manhã deste sábado (13)
Horas antes do acidente que resultou em sua morte, a estudante Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, publicou uma mensagem nas redes sociais que ganhou repercussão após a tragédia ocorrida em Limeira, no interior de São Paulo. “Quem foi o doido que deixou eu vir pular de uma ponte?”, escreveu a jovem em um story no Instagram na manhã deste sábado (13).
Na mesma sequência de publicações, Maria Eduarda mostrou as pulseiras de identificação do evento e imagens do local onde seria realizada a atividade de rope jumping, modalidade de esporte radical semelhante ao bungee jumping, em que a pessoa salta presa a uma corda de segurança.
O perfil da jovem nas redes sociais revelava seu interesse por atividades ao ar livre e contato com a natureza. Na biografia, ela também destacava sua formação em Educação Física e a paixão pelo Santos Futebol Clube.
Entenda o caso
O evento de rope jumping terminou em tragédia na chamada Ponte do Esqueleto, em Limeira. Maria Eduarda morreu após ser lançada da estrutura sem que a corda principal de segurança estivesse conectada corretamente.
O erro foi registrado em vídeo. As imagens mostram a vítima sendo preparada para o salto enquanto o cabo de proteção aparece solto no chão. Instantes antes do lançamento, uma testemunha questiona a situação do equipamento. Após a queda, a pessoa que grava o vídeo aponta para a corda deixada para trás e grita: “Gente, a corda!”.
O caso resultou na prisão de responsáveis pela atividade, e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.
Em nota, a Prefeitura de Limeira informou que a responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto seria do governo federal. A administração municipal afirmou ainda que pretende acionar judicialmente a União por suposta omissão relacionada à gestão da estrutura.
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