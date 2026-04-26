Mulher dá à luz em voadeira durante travessia no rio Tapajós, em Itaituba

Mulher grávida deu à luz dentro de uma embarcação do tipo 'voadeira' durante a travessia do rio Tapajós, entre o distrito de Miritituba e o município de Itaituba, no sudoeste do Pará, na tarde da última sexta-feira 24). Equipes do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) deram auxílio em seguida e encaminharam mãe e bebê para hospital da região.

A gestante estava sendo levada para atendimento médico em Itaituba quando entrou em trabalho de parto durante o percurso. Sem tempo de chegar à unidade de saúde, o bebê nasceu dentro da própria embarcação. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Militares do 7º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) se deslocaram para prestar apoio. Eles realizaram os primeiros atendimentos ainda no local, garantindo a segurança da mãe e do recém-nascido.

Mãe e bebê foram encaminhados para uma unidade hospitalar em Itaituba, onde passaram por avaliação médica. Segundo os socorristas, o nascimento ocorreu de forma bem-sucedida.