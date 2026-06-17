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Brasil

VÍDEO: Mulher agride funcionárias da Latam após confusão no Aeroporto de Guarulhos

De acordo com informações divulgadas, ao menos quatro funcionários ficaram feridos.

Gabrielle Borges
fonte

A Latam informou que está prestando assistência aos profissionais envolvidos e colaborando com as investigações. (Reprodução)

Uma confusão registrada na terça-feira (16) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, terminou com funcionários da Latam agredidos por uma passageira. O caso ocorreu na área de check-in da companhia aérea e foi gravado por pessoas que estavam no local. As imagens rapidamente repercutiram nas redes sociais.

Segundo relatos, o desentendimento teria começado durante um atendimento relacionado a problemas em um voo, possivelmente por atraso. Nas gravações, a mulher aparece discutindo com uma funcionária da empresa e faz ameaças antes de atravessar o balcão de atendimento e agredi-la com um soco no rosto.

Em seguida, outros colaboradores da companhia tentam conter a situação, mas também acabam envolvidos na confusão. De acordo com informações divulgadas, ao menos quatro funcionários ficaram feridos.

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Os vídeos mostram ainda passageiros e pessoas que acompanhavam a mulher tentando interromper as agressões. Um homem que segurava um bebê no colo e outro passageiro também tentaram separá-la das vítimas, sem sucesso imediato.

Confira

Em nota, a Latam informou que está prestando assistência aos profissionais envolvidos e colaborando com as investigações. A companhia afirmou ainda confiar no esclarecimento dos fatos e na adoção das medidas legais cabíveis contra os responsáveis pelas agressões.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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