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PF prende funcionário do aeroporto de Guarulhos com 70 quilos de cocaína e tijolos 'abençoados'

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal prendeu em flagrante um funcionário do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com 70 quilos de cocaína. O suspeito atuava no embarque de bagagens na rampa de aeronaves.

A PF informou que agentes do Núcleo de Inteligência o surpreenderam quando tentava despachar, em voo internacional, uma mala com o entorpecente. Ao todo, foram confiscados cerca de 60 tijolos de cocaína. Parte dos blocos estava marcada com a grife Blessed (abençoado).

O funcionário será alvo de inquérito policial para identificação dos traficantes que o teriam corrompido para fazer a remessa da droga.

Entre a quarta, 10, e quinta, 11, em outra ação, durante fiscalização migratória, um homem foi impedido de embarcar para o exterior, em cumprimento a uma decisão da Justiça de Contagem (MG) que determinou a retenção de seu passaporte e barrou sua saída do País.

Os agentes também cumpriram dois mandados de prisão: um contra um homem investigado por crime contra as relações de consumo, quando tentava embarcar em voo doméstico, e outro contra uma mulher por inadimplemento de pensão alimentícia, no momento em que pretendia viajar para o exterior.

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