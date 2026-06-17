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Seleção brasileira feminina de vôlei mantém 100% e bate a França na Liga das Nações

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira feminina de vôlei continua irrepreensível na Liga das Nações. Nesta quarta-feira, pela segunda semana da competição, a equipe manteve o seu aproveitamento de 100% no torneio ao derrotar a França em Ankara, na Turquia, pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/15 em 1h16.

Na primeira etapa, que foi disputada em Brasília, o time nacional venceu os seus quatro confrontos. Nesta fase, o time superou a Holanda, venceu a República Dominicana, ganhou da Bulgária e levou a melhor sobre a Itália em uma bela campanha.

Esta é a oitava edição da competição, que teve início em 2018. A Itália é a maior vencedora da VNL ao lado dos Estados Unidos com três conquistas. Já a seleção brasileira ainda busca o seu primeiro troféu no torneio.

Sem José Roberto Guimarães à beira da quadra (ficou de fora por estar suspenso), coube a Paulo Coco orientar a equipe nacional no triunfo. O Brasil volta a entrar em ação nesta quinta-feira, novamente em Ankara, e terá pela frente a Bélgica, às 10h (horário de Brasília).

Depois de encerrar a primeira etapa da competição com um aproveitamento de 100% nas quatro partidas que disputou em solo brasileiro, a equipe nacional entrou em quadra disposta a repetir o desempenho atuando desta vez na Turquia.

O primeiro set começou com as francesas abrindo logo três pontos de vantagem. No decorrer da disputa, no entanto, o time nacional conseguiu ajustar o seu bloqueio e, com velocidade no ataque, mudou o jogo e chegou a abrir frente de cinco pontos: 15 a 10.

Mas o que parecia definido teve alternâncias. A França reagiu após uma parada técnica e igualou o marcador em 17 a 17. Foi quando o bloqueio do Brasil começou a fazer a diferença. A meio de rede Diana segurou o ataque rival e a ponteira Ana Cristina (maior pontuadora do set com seis pontos) mostrou eficiência para botar a bola no chão. Com 24 a 22 a seu favor, a seleção brasileira fechou a parcial com um ataque de Julia Kudiess.

No segundo set, as duas equipes voltaram concentradas, mas aos poucos o Brasil conseguiu encaixar seu jogo e contou mais uma vez com Ana Cristina e Julia Kudiess para impor um melhor ritmo e abrir 16 a 11 diante das francesas.

Com um ataque eficiente, a seleção brasileira administrou a folga no placar e aproveitou os erros da equipe adversária para fechar o segundo set em 25 a 19, em mais uma investida de Ana Cristina, para fazer 2 a 0 no duelo.

Absoluta no confronto, o Brasil teve um início arrasador contra as francesas no terceiro set e chegou a abrir 5 a 0. Com Ana Cristina e Macris como destaque no momento de definir as jogadas, a vantagem se ampliou para 17 a 6. Com o jogo sob controle, coube ao time nacional ter apenas paciência para continuar pontuando e fechar a partida em 3 sets a 0 com a última parcial de 25/15.

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