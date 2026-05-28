Cela especial, blindagem e banho de sol: confira as regalias de Deolane Bezerra na prisão

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa desde a semana passada após ser acusada de ter envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), possui algumas regalias na Cadeia Feminina de Tupi Paulista, que fica localizada no interior de São Paulo. A colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, apurou que a famosa tem direito a cela especial, banho de sol o dia inteiro e "blindagem" no local.

Em uma carta escrita por Deolane dentro da unidade prisional, a influencer alegou que está “enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião” e que, por enquanto, "segue de cabeça erguida acreditando na justiça". Pouco tempo depois da prisão, foi realizado um pedido de soltura da advogada, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, negou neste domingo (24), por meio de uma publicação judicial.

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Veja as regalias da influenciadora na prisão:

Cela especial

Embora a Cadeia Feminina de Tupi Paulista, situada em São Paulo (SP), seja considerada superlotada, a influenciadora Deolane Bezerra tem direito a ficar detida em uma "Sala de Estado-Maior", longe das presas comuns e com condições especiais, como ventilador e chuveiro próprios. Ela divide o local de 9 metros quadrados apenas com uma outra detenta, que também é advogada e possui o direito de ter uma cela especial.

Blindagem

Além do espaço próprio, a advogada também possui direito a uma certa "blindagem" na prisão, pois existe um cuidado e mobilização para que o ambiente esteja vazio e que ela não encontre as outras detentas pelo local. Isso porque eles evitam que ela tenha convívio com as demais presas, porém, a famosa não tem nenhuma vantagem sobre as demais, visto que come a mesma comida que é entregue às outras detentas.

Banho de sol

A influenciadora digital possui banho de sol liberado o dia inteiro, mas nem nesse momento, ela pode ter contato com as outras detentas que vivem no mesmo presídio feminino. Mas, apesar da exposição ao ar livre estar liberada, a famosa não ostenta mais o cabelo volumoso desde que entrou no local, porque precisou tirar o aplique após os oficiais alegarem que o mega-hair poderia, de alguma forma, facilitar sua fuga.

Leia a carta de Deolane Bezerra na íntegra:

“Bom dia, Brasil, de novo! Mais uma vez a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião. Isso já dura mais de cinco anos, afinal até pela morte do Kevin eu fui acusada.

Sobre esse processo, gostaria de expressar minha indignação, já que nunca fiz parte do crime organizado. Reitero a minha inocência e deixo claro que estou presa pela quantia de R$ 24.500 (valor de honorários que recebi na época como advogada). Valor depositado em minha conta em espécie, e não pela transportadora mencionada no inquérito. Não sou eu que estou afirmando isso, essa informação está no próprio inquérito.

Peço para ser ouvida, assim como foi pedido no momento da prisão. Além do mais, desde o ano de 2022 venho sendo citada em reportagens midiáticas com tons ameaçadores e, em momento algum, fui chamada para prestar esclarecimentos sobre esse caso.

Minha vida é pública, meu endereço é público. Nunca fui ouvida em mais de 4 anos, mas fui acordada com um fuzil apontado para o meu rosto na minha casa e presa sem ter a oportunidade de esclarecer os fatos.

É mentira que tenho 37 empresas em meu nome. Uma mentira que pode ser facilmente comprovada em uma simples pesquisa na junta comercial, uma mentira que se tornou verdade de tantas vezes que foi repetida.

Fui advogada atuante em centenas de processos e nunca sequer estive presente na Penitenciária de Presidente Venceslau. Já disse muitos nãos para manter meus princípios e minha ética.

Não sou e nunca fui bandida! Sou mãe, sou empresária, sou advogada. Uma nordestina que venceu na vida pelo próprio suor. Que segue de cabeça erguida acreditando na Justiça.

Conto com as orações e o apoio de quem sempre esteve comigo. Mais uma vez, vocês não irão se arrepender. Um beijo a todos! Fé, já estou por aí esperando a próxima injustiça a ser combatida.

Vocês não soltem a minha mão, não, viu? Deolane Bezerra.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)