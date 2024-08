De Xérox, Xeroline a Carimbo: Conheça a história da família com nomes que viraram sensação na web

Uma reportagem de 2009 voltou a circular recentemente nas redes sociais, ganhando grande repercussão e gerando uma onda de comentários bem-humorados. A matéria conta a inusitada história de uma família da região metropolitana de Recife, onde o pai se chama Xérox, suas irmãs atendem pelos nomes Fotocópia e Autenticada, e um dos seus filhos é chamado Carimbo Miguel.

Veja como estão os filhos de Xérox Miguel Porfírio, atualmente:

Embora pareça inacreditável, a história é real e, na época, chamou a atenção de diversos veículos de imprensa, após ser exibida por uma emissora de TV afiliada ao SBT, em Recife. A reportagem destaca outros exemplos de nomes exóticos na região, como o de um rapaz chamado Tchaikovsky, mas nenhum caso se compara ao da família de Xérox Miguel Porfírio.

Xérox decidiu que seus filhos carregariam nomes tão únicos quanto o dele, nomeando-os Xerlaine, Xequira, Xeroline, Brucesfielde e Carimbo. A única exceção é um dos meninos, chamado de forma curiosamente comum, Carlos Eduardo.

A escolha dos nomes peculiares tem uma origem igualmente incomum. Segundo Xérox Miguel Porfírio, a decisão foi inspirada pelo desejo de seu pai de evitar confusões com jagunços. Há cerca de 50 anos, na área metropolitana do Recife, houve comoção quando jagunços executaram pessoas erradas por confundirem nomes comuns como José ou Antônio. Determinado a evitar que algo semelhante acontecesse com seus filhos, o pai de Xérox optou por nomes que ninguém mais teria. Xérox, então, decidiu seguir mesmo raciocínio de seu pai.

Xerlaine, Xequira e Xeroline são derivações do nome do pai, enquanto Brucesfielde parece homenagear uma marca de camisas. Carimbo, por sua vez, apesar do nome excêntrico, não deseja mudar sua identidade, mesmo podendo fazê-lo de acordo com uma lei da década de 70, que permite a alteração de nomes considerados constrangedores. "Adoro o meu nome porque é único", afirmou Carimbo, filho de Xérox e sobrinho de Fotocópia e Autenticada.