Bebê é batizado com nome de linguagem de programação web; relembre outros registros inusitados

Escolher o nome do filho é uma das etapas mais discutidas entre os pais, afinal, a criança vai levar o peso da decisão pelo resto da vida. Tanto é assim, que constantemente viralizam casos de registros inusitados na web. O mais recente ocorreu nas Filipinas, onde o bebê foi batizado de "HyperText Markup Language", a famosa sigla “HTML”.

O nome foi escolhido em homenagem à profissão do pai do menino, que trabalha como desenvolvedor web. O HTML é a linguagem para construir as páginas.

A novidade foi compartilhada pela tia da criança, Sincerely Pascual. “Bem-vindo ao mundo, HTML”, escreveu ela, na legenda da foto em que aparece o recém-nascido, no Facebook. Além disso, a tia brincou que talvez o pai tivesse “exagerado” na escolha do nome.

Só que a estranheza não para por aí. Na própria família do menino, existem também um homem chamado “Macaroni” e uma mulher chamada “Spaghetti”. Isso porque a tradição é passada entre gerações: Spaghetti tem dois filhos: “Cheese Pimiento” e “Parmesan Cheese”.

‘Departamento De Comunicação Estatística’

Homenagear o local de trabalho no nome do filho parece ser um costume. Na Indonésia, um casal batizou o filho com o nome de “Dinas Komunikasi Informatika Statistik” ou “Departamento de Comunicação Estatística”. Segundo o Daily Mail, a escolha foi do pai do bebê, Slamet ‘Yoga’ Wahyudi, que definiu o nome para homenagear o setor em que trabalha.

‘Covid’, ‘Corona’ e ‘Lockdown’

Quando a jovem filipina Tabesa Hill deu à luz, ela decidiu, de acordo com o pai da menina, que a filha deveria ter um "nome que nos recordasse que escapamos da covid-19". Por este motivo, a recém-nascida virou Covid Marie.

Poucas semanas antes, duas mães indianas tiveram a mesma ideia: batizar as filhas de “Corona”, com variações: Corona Kumar e a outra Corona Kumari. Já um casal de migrantes do nordeste da Índia, que ficou bloqueado a milhares de quilômetros de sua residência no estado de Rajasthan, optou pelo nome "Lockdown" para seu filho.

‘Ivete’, ‘Ivety’ e ‘o Ivete’

Mas não é só no exterior que os pais têm ideias inusitadas. No programa “Agora é Tarde”, de Danilo Gentili, exibido entre 2011 e 2013 na Band, em entrevista com a cantora Ivete Sangalo, uma mulher surpreendeu o Brasil ao revelar uma loucura que fez pela artista. Ao lado dos três filhos, ela passa o microfone para a mais velha, que se apresenta.

“Oi, Ivete. Eu também chamo Ivete. Minha mãe também pôs meu nome de Ivete”. Então, a irmã da jovem diz que também recebeu o nome e chamava “Ivety” com “Y”. O auge, porém, é quando o irmão das duas diz que foi batizado como “o Ivete”. A cantora ficou em choque com a revelação.

‘Xérox’, ‘Fotocópia’, ‘Autenticada’ e ‘Carimbo’

Uma reportagem de 2009 mostrou uma família da região metropolitana de Recife, cujo pai chama-se Xérox, as irmãs, Fotocópia e Autenticada, e um dos filhos, Carimbo. A matéria sobre os nomes incomuns da Região Metropolitana de Recife, traz ainda outros exemplos de nomes exóticos, como o de um rapaz chamado Tchaikovsky.

Mas nada se compara à família de Xérox Miguel Porfírio. O próprio Xérox decidiu que seus filhos compartilhariam de sua sina, e deu a eles os nomes de Xerlaine, Xequira, Xeroline, Brucesfielde e Carimbo. A única exceção é um dos meninos, chamado Carlos Eduardo.