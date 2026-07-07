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Lembra dele? 'Japonês da Federal' é exonerado de cargo público após 3 meses

Newton Hidenori Ishii, famoso por escoltar presos da Lava Jato, atuou por cerca de três meses na Prefeitura de Cuiabá

O Liberal

O ex-agente da Polícia Federal, Newton Hidenori Ishii, conhecido como "Japonês da Federal", foi exonerado do cargo que ocupava na Prefeitura de Cuiabá. A decisão foi publicada na na última semana. Ele atuou na gestão do prefeito Abilio Brunini (PL) apenas de três meses.

Segundo a Prefeitura de Cuiabá, Ishii decidiu retornar ao Paraná por motivos pessoais. Recém-casado, ele optou por permanecer próximo da família nesta nova fase da vida.

Para a função, foi nomeada a servidora Ana Carolina Souza Costa, que assumiu o posto nesta quinta-feira (2). Ishii havia sido nomeado em março deste ano.

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Atribuições e Saída

O ex-agente exercia um cargo de assessoramento junto à Secretaria Adjunta de Governo. Suas atribuições incluíam articulação institucional entre secretarias, além de ações relacionadas à organização administrativa, compliance e fortalecimento de mecanismos de controle interno.

Em nota, a Prefeitura de Cuiabá agradeceu os serviços prestados por Newton Hidenori Ishii. O órgão destacou sua experiência, dedicação e profissionalismo durante o período em que integrou a administração municipal.

Ishii ganhou notoriedade nacional por sua atuação na Operação Lava Jato. Durante a operação, ele foi responsável por escoltar investigados no cumprimento de decisões judiciais, tornando-se uma figura conhecida do público.

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