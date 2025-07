Fundação Cacique Cobra Coral suspende ajuda climática aos EUA após tarifas de Trump

A Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC), conhecida por sua atuação espiritual em assuntos climáticos, anunciou nesta quarta-feira (9) a suspensão parcial dos serviços que declara oferecer a regiões dos Estados Unidos. A medida foi uma resposta direta à decisão do ex-presidente Donald Trump, que impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, com início previsto para 1º de agosto.

Em comunicado nas redes sociais, a fundação afirmou que a decisão segue o princípio da reciprocidade. A partir de agora, metade da assistência climática sem custos prestada a cidades e estados norte-americanos será interrompida.

"Diante da decisão absurda acima contra o nosso Brasil, a presidente da Fundação Cacique Cobra Coral, Medium Adelaide Scritori, comunica a Casa Branca que, usando do Princípio da Reciprocidade, Suspende a partir de hoje em 50% a Assistência Climática sem ônus, a empresas da Califórnia, Chicago, Nova Iorque, Califórnia, Meio-Oeste Americano, Florida e outros. Receba, senhor presidente Donald Trump, nossa manifestação de paz espiritual", declarou a organização.

Retaliação à política de tarifas de Trump

A FCCC já havia rompido com os EUA em 2017, quando Trump anunciou a retirada do país do Acordo de Paris, tratado climático global. Agora, a nova sanção tarifária levou a entidade brasileira a reagir novamente.

Segundo a FCCC, sua missão é “minimizar catástrofes naturais causadas por desequilíbrios humanos”, e suas atividades são guiadas por entidades espirituais como Galileu Galilei e Abraham Lincoln.

Entenda a nova tarifa dos EUA

A tarifa de 50% foi justificada por Trump como resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Em documento oficial, o governo dos EUA alegou “ataques contra eleições livres e violações à liberdade de expressão”.

Em contrapartida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil “não aceitará ser tutelado por ninguém” e prometeu aplicar a Lei da Reciprocidade Econômica como resposta.

Impacto econômico

A nova tarifa deve impactar setores sensíveis da economia brasileira, como a siderurgia. Produtos como aço e alumínio, que já enfrentam barreiras no mercado americano, terão custos ainda mais elevados.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)