Mídia internacional aponta cunho político e 'tom marcadamente diferente' nas tarifas ao Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil a partir de 1º de agosto, notícia que repercutiu amplamente na mídia internacional nesta quarta-feira (9).

O jornal The Wall Street Journal destacou a disputa entre o governo Trump e o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, em especial as medidas do ministro Alexandre de Moraes para reprimir discursos de ódio da extrema direita tanto no Brasil quanto nos EUA, além do apoio declarado de Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A agência Reuters ressaltou que a decisão do Escritório do Representante de Comércio dos EUA de abrir uma investigação sobre práticas comerciais desleais, baseada na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, pode resultar em novas tarifas sobre as exportações brasileiras.

Já a Bloomberg apontou os impactos financeiros da medida, com o real caindo quase 3% em relação ao dólar após o anúncio, enquanto o MSCI Brazil ETF — maior fundo negociado em bolsa nos EUA que acompanha ações brasileiras — registrou queda de quase 2% no pós-mercado.

VEJA MAIS

O The New York Times avaliou que a rápida escalada da disputa pode ter fortes repercussões econômicas e políticas no Brasil, lembrando que os EUA são o segundo maior parceiro comercial brasileiro, atrás apenas da China. Segundo o jornal, Trump parece exigir o fim das acusações contra Bolsonaro para suspender as tarifas elevadas.

O Financial Times observou que, enquanto outros países receberam cartas oficiais com tom conciliatório, a mensagem enviada ao Brasil tinha um “tom marcadamente diferente”. O veículo britânico também destacou que o governo dos EUA registrou um superávit comercial de US$ 7,4 bilhões com o Brasil em 2024, questionando a justificativa de déficit usada para a imposição das tarifas.

“A intervenção em favor de Bolsonaro animará o movimento de extrema direita no Brasil, que alega que a repressão judicial contra a desinformação digital visa injustamente os conservadores”, acrescentou o FT.

O jornal francês Le Monde lembrou que, na segunda-feira (7), Trump ameaçou aplicar tarifas adicionais a “qualquer país que se alinhe às políticas antiamericanas do BRICS”, bloco atualmente presidido pelo Brasil. Em uma cúpula realizada no Rio de Janeiro no domingo (6), os membros do BRICS criticaram a guerra comercial iniciada pelos EUA com a aplicação de sobretaxas alfandegárias.