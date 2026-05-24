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Remo pode sair do Z-4 hoje? Veja a combinação que salva o Leão já nesta rodada

Clube do Remo precisa vencer o Athletico-PR por goleada e torcer para uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento na 17ª rodada

O Liberal
fonte

O torcedor azulino mais otimista já está com a calculadora numa mão e o secador na outra (Igor Mota / O Liberal)

O Clube do Remo chega à 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A vivendo uma situação delicada na tabela, mas ainda com uma possibilidade matemática de deixar a zona de rebaixamento ainda nesta rodada. A combinação, porém, exige um resultado histórico do Leão Azul diante do Athletico-PR e uma ajuda direta do Atlético-MG.

De acordo com a classificação mostrada na rodada, o Remo ocupa atualmente a 19ª colocação, com 15 pontos em 16 jogos. A equipe soma 3 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, além de ter marcado 19 gols e sofrido 27, ficando com saldo negativo de -8.

Nos últimos cinco jogos, o desempenho azulino mostra oscilação, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

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O que o Remo precisa para sair do Z-4 hoje?

O primeiro passo é obrigatório: o Remo precisa vencer o Athletico-PR no confronto desta rodada. Com isso, o time chegaria aos 18 pontos e alcançaria a marca de 4 vitórias no campeonato.

Mas apenas vencer não basta. Precisa ser de goleada, com pelo menos 4 gols de diferença.

Além do triunfo azulino, o Corinthians precisa perder para o Atlético-MG. Isso porque o clube paulista também possui 18 pontos e é um dos concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. 

A matemática do saldo de gols

Com empate em pontos e número de vitórias, a definição vai para o saldo de gols.

Atualmente:

  • Corinthians: saldo de -4
  • Remo: saldo de -8

Para ultrapassar os paulistas, o Remo precisa tirar essa diferença. O cenário mínimo envolve:

  • Vitória do Remo por 4 gols de diferença
  • Derrota do Corinthians por qualquer placar

Exemplo:

  • Remo 4 x 0 Athletico-PR
  • Atlético-MG 1 x 0 Corinthians

Nesse cenário:

  • O saldo do Remo sobe de -8 para -4
  • O saldo do Corinthians cai de -4 para -5

Com isso, o clube paraense ultrapassaria o Corinthians e deixaria a zona de rebaixamento.

Santos também seria ultrapassado

O Santos, que já perdeu para o Grêmio nesta rodada, permaneceu com 18 pontos, 4 vitórias e saldo de -5.

Assim, caso o Remo consiga a vitória por quatro gols de diferença, também ultrapassaria automaticamente o clube paulista no critério de saldo.

Como ficaria a tabela no cenário ideal para os azulinos

Se todas as combinações acontecerem, a classificação no final da rodada ficaria assim:

  • 16º Remo – 18 pontos | 4 vitórias | saldo -4
  • 17º Corinthians – 18 pontos | 4 vitórias | saldo -5
  • 18º Santos – 18 pontos | 4 vitórias | saldo -5

Dessa forma, o Remo deixaria o Z-4 já na 17ª rodada.

Missão difícil, mas possível

A combinação necessária é complicada e depende de uma goleada azulina, algo raro em confrontos equilibrados da Série A. Ainda assim, matematicamente, o Remo segue vivo na disputa para sair da zona de rebaixamento imediatamente.

Agora, o Leão Azul entra em campo precisando não apenas vencer, mas transformar o Mangueirão em palco de uma vitória histórica.

Remo x Athletico-PR será às 16h, neste domingo (24), no Mangueirão, pela 17ª rodada da Série A. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo na Liberal+.

 

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