Remo pode sair do Z-4 hoje? Veja a combinação que salva o Leão já nesta rodada Clube do Remo precisa vencer o Athletico-PR por goleada e torcer para uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento na 17ª rodada O Liberal 24.05.26 13h39 O torcedor azulino mais otimista já está com a calculadora numa mão e o secador na outra (Igor Mota / O Liberal) O Clube do Remo chega à 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A vivendo uma situação delicada na tabela, mas ainda com uma possibilidade matemática de deixar a zona de rebaixamento ainda nesta rodada. A combinação, porém, exige um resultado histórico do Leão Azul diante do Athletico-PR e uma ajuda direta do Atlético-MG. De acordo com a classificação mostrada na rodada, o Remo ocupa atualmente a 19ª colocação, com 15 pontos em 16 jogos. A equipe soma 3 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, além de ter marcado 19 gols e sofrido 27, ficando com saldo negativo de -8. Nos últimos cinco jogos, o desempenho azulino mostra oscilação, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. VEJA MAIS Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato Após notificação, Remo divulga balanço financeiro e revela crescimento de 286% em três anos Segundo o clube, movimento foi impulsionado principalmente pelos acessos consecutivos da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. O que o Remo precisa para sair do Z-4 hoje? O primeiro passo é obrigatório: o Remo precisa vencer o Athletico-PR no confronto desta rodada. Com isso, o time chegaria aos 18 pontos e alcançaria a marca de 4 vitórias no campeonato. Mas apenas vencer não basta. Precisa ser de goleada, com pelo menos 4 gols de diferença. Além do triunfo azulino, o Corinthians precisa perder para o Atlético-MG. Isso porque o clube paulista também possui 18 pontos e é um dos concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. A matemática do saldo de gols Com empate em pontos e número de vitórias, a definição vai para o saldo de gols. Atualmente: Corinthians: saldo de -4 Remo: saldo de -8 Para ultrapassar os paulistas, o Remo precisa tirar essa diferença. O cenário mínimo envolve: Vitória do Remo por 4 gols de diferença Derrota do Corinthians por qualquer placar Exemplo: Remo 4 x 0 Athletico-PR Atlético-MG 1 x 0 Corinthians Nesse cenário: O saldo do Remo sobe de -8 para -4 O saldo do Corinthians cai de -4 para -5 Com isso, o clube paraense ultrapassaria o Corinthians e deixaria a zona de rebaixamento. Santos também seria ultrapassado O Santos, que já perdeu para o Grêmio nesta rodada, permaneceu com 18 pontos, 4 vitórias e saldo de -5. Assim, caso o Remo consiga a vitória por quatro gols de diferença, também ultrapassaria automaticamente o clube paulista no critério de saldo. Como ficaria a tabela no cenário ideal para os azulinos Se todas as combinações acontecerem, a classificação no final da rodada ficaria assim: 16º Remo – 18 pontos | 4 vitórias | saldo -4 17º Corinthians – 18 pontos | 4 vitórias | saldo -5 18º Santos – 18 pontos | 4 vitórias | saldo -5 Dessa forma, o Remo deixaria o Z-4 já na 17ª rodada. Missão difícil, mas possível A combinação necessária é complicada e depende de uma goleada azulina, algo raro em confrontos equilibrados da Série A. Ainda assim, matematicamente, o Remo segue vivo na disputa para sair da zona de rebaixamento imediatamente. Agora, o Leão Azul entra em campo precisando não apenas vencer, mas transformar o Mangueirão em palco de uma vitória histórica. Remo x Athletico-PR será às 16h, neste domingo (24), no Mangueirão, pela 17ª rodada da Série A. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo na Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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