Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores Estadão Conteúdo 26.05.26 23h47 O Flamengo confirmou o favoritismo e encerrou a fase de grupos da Libertadores com vitória. Nesta terça-feira, no Maracanã, o Rubro-Negro bateu o Cusco por 3 a 0, pela última rodada do Grupo A, com dois gols de Bruno Henrique, e agora aguarda os resultados de Rosario Central e Independiente Rivadavia para saber se terminará na liderança geral da competição. O time carioca fechou a primeira fase na ponta do Grupo A, com 16 pontos. O Estudiantes avançou em segundo, com nove, após vence o Independiente Medellín, na Argentina, com gol nos acréscimos. Os colombianos terminaram em terceiro, com sete pontos, e disputarão os playoffs da Copa Sul-Americana. O Cusco ficou na lanterna, com apenas dois. Ainda pressionado pela derrota para o Palmeiras no fim de semana, o Flamengo ouviu vaias durante boa parte do primeiro tempo no Maracanã. Apesar do domínio territorial, o time encontrou dificuldades para transformar posse de bola em chances claras e esbarrou na boa atuação do goleiro Vidal. A primeira grande oportunidade veio cedo, quando Gamarra salvou praticamente em cima da linha uma finalização de De La Cruz. Aos 24 minutos, Emerson Royal cruzou rasteiro, a defesa afastou parcialmente e Evertton Araújo acertou o travessão em chute de fora da área. Mesmo acuado, o Cusco assustou antes do intervalo. Aos 43, Colitto puxou contra-ataque e a bola passou por Ruidíaz e Manzaneda até chegar em Nicolás Silva, que finalizou para boa defesa de Andrew. Nos acréscimos, o Flamengo empilhou oportunidades em sequência. Evertton Araújo parou em Vidal, Danilo também viu o goleiro salvar, e Ayrton Lucas desperdiçou a sobra ao finalizar mal. O cenário mudou após o intervalo. Logo nos primeiros minutos, Colitto voltou a assustar em chute de média distância. O Flamengo respondeu aos dez, quando Bruno Henrique roubou a bola no meio-campo e iniciou jogada que terminou em defesa de Vidal após finalização de Luiz Araújo. A pressão rubro-negra aumentou na reta final. Pedro teve chance clara dentro da área após cruzamento de Ayrton Lucas, mas desperdiçou. O gol finalmente saiu aos 34 minutos. Após jogada confusa dentro da área, a bola sobrou para Bruno Henrique, que aproveitou o bate-rebate para estufar as redes e aliviar a tensão no Maracanã. Aos 38, o Flamengo ampliou. Após jogada de Plata, a bola ficou com Bruno Henrique, que fez mais um. Nos minutos finais, o Flamengo seguiu pressionando e chegou ao terceiro gol após toque de mão de Ampuero dentro da área. Lucas Paquetá cobrou o pênalti com categoria, deslocou Vidal e fechou a vitória rubro-negra. Ainda houve tempo para Lucas Paquetá marcar mais um, mas o lance acabou anulado por impedimento. FICHA TÉCNICA FLAMENGO 3 X 0 CUSCO FLAMENGO - Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Pedro), Saúl (Lucas Paquetá) e De la Cruz (Samuel Lino); Plata, Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Luiz Araújo (Erick Pulgar). Técnico: Leonardo Jardim. CUSCO - Vidal; Ruidías, Fuentes, Gamarra e Zevallos; Diego Soto (Velenzuela), Carlos Diez (Ampuero) e Carabajal; Colitto, Manzaneda (Colman) e Nicolás Silva (Tévez). Técnico: Alejandro Orfila. GOLS - Bruno Henrique, aos 34 e aos 38, e Lucas Paquetá, aos 45 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Calo Diez, Carabajal, Diego Soto e Tévez (Cusco) ÁRBITRO - Jose Burgos (URU) RENDA - Não divulgado . PÚBLICO - 34.796 torcedores. LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Flamengo Cusco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 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