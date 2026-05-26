Paulinho e mais três são denunciados no STJD por atos na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo Estadão Conteúdo 26.05.26 21h47 Autor do terceiro gol na vitória de 3 a 0 do Palmeiras sobre o Flamengo no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Paulinho foi denunciado nesta terça-feira, 26, pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela polêmica comemoração no Maracanã. O jogador fez o gesto mostrando os dedos médios para a arquibancada. Na sequência, alguns atletas do Flamengo foram em direção ao rival palmeirense e um princípio de tumulto se formou próximo à linha lateral do gramado. Paulinho foi enquadrado no artigo 258-A do Código Brasileiro e Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "provocar o público durante a partida, prova ou equivalente" e a pena varia de dois a seis jogos de suspensão. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo Estadão. "Na comemoração do gol, o atleta dirigiu-se à torcida mandante de forma ostensiva e provocativa, em direção aos torcedores do Flamengo no Maracanã", relatou a Procuradoria em sua denúncia. O gesto, considerado obsceno durante a comemoração, é uma simbologia tradicional de torcidas organizadas do Palmeiras. O lance aconteceu já no final da partida. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda advertiu o atleta com um cartão amarelo e colocou na súmula que o fim da partida teve "um risco de tumulto generalizado". Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se posicionou sobre o episódio e saiu em defesa do seu jogador ao defender a comemoração de seu atleta (antes do gesto polêmico, ele também colocou o dedo à frente da boca pedindo silêncio para a torcida flamenguista). "O atleta quando fizer um gol agora tem que pedir desculpas. Posso comemorar? Vários atletas já comemoraram (desta forma) no meu estádio e eu não vi problema nenhum", afirmou a mandatária em um tom crítico à denúncia do STJD contra Paulinho. Expulso aos 21 minutos, Jorge Carrascal também foi denunciado. Para a Procuradoria, o atleta praticou jogada violenta, conduta enquadrada no artigo 254 do CBJD, cuja pena varia de uma a seis partidas de suspensão. Após o jogo, o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, criticou a arbitragem. Segundo a denúncia, ele afirmou que "é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo" e que o árbitro "apita sempre para a mesma cor". Leonardo Jardim responderá por reclamação desrespeitosa, infração prevista no artigo 258, inciso II, do CBJD, com pena de suspensão de uma a seis partidas. O massagista do Flamengo, Fernando Munhoz, foi posteriormente identificado e citado por ameaçar a equipe de arbitragem durante o intervalo da partida. Segundo o relato, ele teria dito: "Você acha que está certo. Hoje você não sai daqui vivo." A conduta foi enquadrada no artigo 243-C do CBJD, que prevê multa de até R$ 100 mil e suspensão de 30 a 120 dias. O Flamengo foi denunciado por causa de arremessos de objetos em direção aos atletas da equipe visitante e invasão de campo por seguranças contratados pelo clube e integrantes do staff não relacionados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol STJD Palmeiras Paulinho denunciado comemoração Flamengo Carrascal Leonardo Jardim Fernando Munhoz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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