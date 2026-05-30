Ancelotti descarta corte de Neymar e vê craque pronto para jogos da Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti abordou a situação física do atacante Neymar durante entrevista coletiva concedida na manhã deste sábado (30), antes do jogo amistoso contra a seleção do Panamá no Estádio do Maracanã. O comandante da Seleção Brasileira descartou a possibilidade de desconvocar o atleta e estabeleceu uma estimativa de retorno aos gramados para as rodadas iniciais do torneio mundial.

“Para ser claro, ele vai estar conosco até o dia de recuperar e poder estar disponível. Pensamos que ele pode se recuperar para o primeiro jogo da Copa do Mundo. Se não pode recuperar para o primeiro jogo, vai poder para o segundo jogo. Então, não não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26 e estes 26 vão jogar a Copa do Mundo. Por má sorte, Neymar teve este pequeno problema que não lhe permite treinar com o grupo”, declarou o treinador.

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Neymar realiza atividades de reabilitação de forma isolada do restante do elenco. Na sexta-feira (29), o jogador compareceu ao campo de jogo para acompanhar as movimentações dos demais atletas: “Ele está trabalhando muito bem a nível individual para se recuperar."

O procedimento de diagnóstico do atleta envolveu exames conduzidos pelo departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Granja Comary, seguidos por análises laboratoriais em uma unidade de saúde no município de Teresópolis. Os laudos apontaram uma lesão muscular de grau 2 na região da panturrilha, com tempo estimado de tratamento de 14 a 21 dias, condição que inviabiliza a participação do camisa 10 nos confrontos contra Panamá e Egito, além do primeiro compromisso da equipe na Copa do Mundo.

A avaliação médica da entidade nacional apresentou divergências em relação aos dados fornecidos anteriormente pelo Santos Futebol Clube, que havia comunicado a ocorrência de um edema muscular após o confronto contra o Coritiba em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

"Bom, antes da convocação, recebemos um comunicado do Santos, que disse que o jogador tinha um pequeno problema, um edema, e decidimos deixar o Santos manejar este tema até o dia 27. O jogador foi convocado porque, para a comissão, tinha que ser convocado e, depois, o dia 27 a CBF se toma cargo do problema de Neymar, e nós tomamos cargo do problema de Neymar”, explicou Ancelotti.

A Seleção Brasileira entra em campo contra o Panamá neste domingo (31), no Rio de Janeiro. A agenda de preparação inclui ainda um último amistoso contra a equipe do Egito, agendado para o dia 6 de junho, antes do início das partidas oficiais da competição internacional.