Serena Williams abandona aposentadoria e volta a jogar aos 44 anos em Londres: 'Animada' Serena é a nona tenista que volta à ativa após concretizar o sonho de ser mãe Estadão Conteúdo 01.06.26 13h11 O tênis mundial está em festa. Uma das maiores vencedoras da modalidade em todos os tempos está de volta às quadras após pausa de quatro anos, no qual teve sua segunda filha, Adira, nascida em 2023. Olympia nasceu em 2017, enquanto ela ainda estava em atividade. Nesta segunda-feira, foi oficializado que a norte-americana Serena Williams, de 44 anos, estará na disputa de duplas de WTA 500 de Queen's, em Londres. Serena é a nona tenista que volta à ativa após concretizar o sonho de ser mãe. Antes, Margaret Court, Evonne Goolagong Cawley, Lindsay Davenport, Kim Clijsters, Vitória Azarenka, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber e Naomi Osaka, ainda em atividade, retornaram após a gestação. "O WTA Tour Driven by Mercedes-Benz comemora nesta segunda-feira a notícia de que Serena Williams retornará ao tênis profissional, quase quatro anos depois de se aposentar no US Open de 2022. A lenda do tênis americano, que estava a um mês de completar 41 anos quando se despediu, planeja retomar sua icônica carreira no HSBC Championships da próxima semana, um torneio WTA 500 realizado no Queen's Club, em Londres. Williams recebeu um convite para jogar duplas, e sua parceira será anunciada em breve", anunciou a WTA. A parceira deve ser a canadense Viktoria Mboko. "O Queen's Club parece o lugar perfeito para começar este próximo capítulo. A grama me proporcionou alguns dos momentos mais significativos da minha carreira e estou animada para voltar a competir em um dos palcos mais icônicos do esporte", afirmou a tenista. Serena Williams é a única jogadora vencedora do Golden Slam de Carreira (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open e o ouro olímpico). São impressionantes 73 títulos de simples, incluindo 23 troféus de Grand Slam conquistados de simples (mais 14 em duplas) em um período de 18 temporadas, recorde da Era Aberta. A tenista chegou ao topo do ranking com somente 20 anos e passou 319 semanas como número 1 do mundo. "Serena é uma das maiores atletas de todos os tempos, com um legado que vai muito além das quadras", exaltou Valerie Camillo, presidente da WTA. "Seu retorno é uma expressão de sua paixão pela competição, e mal posso esperar para vê-la enfrentar uma nova geração de jogadoras de elite. Serena não é apenas uma grande campeã, é uma empresária de sucesso, uma defensora incansável de causas importantes e uma das mulheres mais icônicas do mundo. Estamos muito felizes em recebê-la de volta ao circuito da WTA neste momento tão empolgante para o tênis feminino", completou o dirigente. "Serena elevou o jogo a outro patamar e é incrível para o esporte que ela esteja ultrapassando limites e retornando", disse Martina Navratilova, a jogadora mais velha a retornar ao topo do ranking da WTA após a aposentadoria, aos 43 anos e 10 meses. "Muitas das jogadoras mais jovens nunca tiveram a oportunidade de jogar contra ela. Algumas talvez nunca a tenham visto na televisão, então esta será uma experiência nova e emocionante." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Serena Williams volta WTA 500 de Queen's COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Grupo Liberal terá cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 direto dos Estados Unidos Equipe aposta em cobertura multiplataforma, com bastidores, entradas ao vivo, conteúdo digital e imagens exclusivas do Mundial. 01.06.26 18h15 futebol Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos 01.06.26 12h38 FUTEBOL Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez 01.06.26 11h42 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 futebol Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo 01.06.26 10h05 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49