Endrick comemora convocação de Ancelotti: 'Primeira Copa com a maior seleção do mundo' Com bom futebol e gols, o atleta convenceu Carlo Ancelotti a levá-lo e celebrou o chamado desta segunda-feira (18) Estadão Conteúdo 18.05.26 20h28 Há poucos meses, Endrick não tinha esperanças de estar na convocação final para a Copa do Mundo. A ida ao Lyon, aliada com as lesões de Estêvão e Rodrygo, nomes certos até então, modificaram totalmente sua vida. Com bom futebol e gols, ele convenceu Carlo Ancelotti a levá-lo e celebrou o chamado desta segunda-feira. "Obrigado Deus, o Senhor é maravilhoso, a minha primeira Copa do Mundo com a maior seleção do mundo, só tenho que agradecer a Deus por esse momento, agora é representar a nossa nação, vamos com tudo, juntos sempre!", escreveu o atacante. O clube francês fez questão de celebrar com seu ex-atleta. "Merecido demais! Vai pra cima, Endrick", escreveu o Lyon, onde o atacante se reinventou depois de ficar encostado no Real Madrid, e pelo qual fez o último jogo no fim de semana. O astro vai voltar para o time merengue na próxima temporada. Foram somente 22 jogos de Endrick no Lyon. Suficientes para não apenas chamar a atenção de Ancelotti, como fazer o Real Madrid rapidamente repatriá-lo. O atacante revelado pelo Palmeiras anotou oito gols e distribuiu outras sete assistências. Números bons e suficientes para ele ser ovacionado na despedida na França. O jovem de 19 anos estava tão confiante de que figuraria na lista final de 26 nomes que fez um pedido especial ao Real Madrid e foi atendido. Sem jogos para disputar daqui para a frente, ele vai utilizar a infraestrutura do clube merengue para se manter em forma até a apresentação à seleção brasileira. Agora, o centroavante tenta provar para Ancelotti que pode ser o camisa 9 da seleção brasileira. Como Matheus Cunha joga mais circulando, a equipe nacional não tem um homem fixo na área, onde Endrick se destaca. Além do jovem, Igor Thiago é quem pode atuar no setor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35