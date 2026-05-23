Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Técnico do Lyon elogia evolução de Endrick e diz que convocação para Copa era inevitável

Estadão Conteúdo

Paulo Fonseca, técnico do Lyon, elogiou o desempenho de Endrick durante a passagem pelo clube francês e afirmou que a convocação do jogador para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 era algo esperado. O treinador falou sobre a evolução do jovem em entrevista ao Flashscore.

"Fico muito satisfeito que ele tenha sido convocado. Acho que era inevitável. A performance dele aqui foi realmente muito positiva. Os números são incríveis para tão pouco tempo", disse Fonseca.

O técnico também falou sobre a adaptação do brasileiro. "Para um jogador que precisou de se adaptar a um novo futebol, a uma nova equipe, a uma nova cidade. Melhorou fisicamente, melhorou taticamente e sua participação no jogo coletivo melhorou muito. Daí não me surpreender. Foi realmente um jogador muito importante para nós", afirmou.

Emprestado pelo Real Madrid entre janeiro e maio deste ano, Endrick ganhou espaço no Lyon e terminou a passagem em alta. Em cinco meses no clube francês, o atacante disputou 21 partidas, marcou oito gols e distribuiu sete assistências.

Apesar do bom desempenho, Endrick não permanecerá no Lyon e vai retornar ao Real Madrud. A informação foi confirmada por Fonseca na última semana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Endrick

Lyon

Copa do Mundo

Real Madrid
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D

Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão

23.05.26 9h00

Futebol

Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números

Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio.

22.05.26 15h58

Futebol

Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros

Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

22.05.26 14h59

Carlos Ferreira

Remo é o 5° em disciplina na Serie A

22.05.26 14h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ASSALTO

Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal

De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças

23.05.26 10h06

futebol

Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D

Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão

23.05.26 9h00

COLEÇÃO

Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil

Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet

13.05.26 23h16

basquete

Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete

Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo

22.05.26 21h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda