Técnico do Lyon elogia evolução de Endrick e diz que convocação para Copa era inevitável Estadão Conteúdo 23.05.26 15h32 Paulo Fonseca, técnico do Lyon, elogiou o desempenho de Endrick durante a passagem pelo clube francês e afirmou que a convocação do jogador para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 era algo esperado. O treinador falou sobre a evolução do jovem em entrevista ao Flashscore. "Fico muito satisfeito que ele tenha sido convocado. Acho que era inevitável. A performance dele aqui foi realmente muito positiva. Os números são incríveis para tão pouco tempo", disse Fonseca. O técnico também falou sobre a adaptação do brasileiro. "Para um jogador que precisou de se adaptar a um novo futebol, a uma nova equipe, a uma nova cidade. Melhorou fisicamente, melhorou taticamente e sua participação no jogo coletivo melhorou muito. Daí não me surpreender. Foi realmente um jogador muito importante para nós", afirmou. Emprestado pelo Real Madrid entre janeiro e maio deste ano, Endrick ganhou espaço no Lyon e terminou a passagem em alta. Em cinco meses no clube francês, o atacante disputou 21 partidas, marcou oito gols e distribuiu sete assistências. Apesar do bom desempenho, Endrick não permanecerá no Lyon e vai retornar ao Real Madrud. A informação foi confirmada por Fonseca na última semana. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Endrick Lyon Copa do Mundo Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES ASSALTO Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças 23.05.26 10h06 futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16 basquete Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo 22.05.26 21h21