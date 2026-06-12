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Veja fotos do treino da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa 2026

Fotógrafo Tarso Sarraf acompanha todos os detalhes da Seleção direto de Nova Jersey

O Liberal
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Treino da Seleção Brasileira antes de enfrentar o Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Tarso Sarraf/O Liberal)

A Seleção Brasileira fez o último treino antes da partida contra o Marrocos, a estreia da equipe na Copa do Mundo de 2026. Na atividade, realizada no CT do New York Red Bulls, em Moristown, no estado de Nova Jersey, o treinador Carlo Ancelotti, decidiu quais serão os titulares no duelo de sábado (13). Quem acompanhou o treinamento foi o fotógrafo Tarso Sarraf, do Grupo Liberal. Veja as imagens:

Treino 12-06 seleção brasileira copa 2026

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copa do mundo

seleção brasileira

Esportes
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