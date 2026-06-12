Veja fotos do treino da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa 2026 Fotógrafo Tarso Sarraf acompanha todos os detalhes da Seleção direto de Nova Jersey O Liberal 12.06.26 13h48 Treino da Seleção Brasileira antes de enfrentar o Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Tarso Sarraf/O Liberal) A Seleção Brasileira fez o último treino antes da partida contra o Marrocos, a estreia da equipe na Copa do Mundo de 2026. Na atividade, realizada no CT do New York Red Bulls, em Moristown, no estado de Nova Jersey, o treinador Carlo Ancelotti, decidiu quais serão os titulares no duelo de sábado (13). Quem acompanhou o treinamento foi o fotógrafo Tarso Sarraf, do Grupo Liberal. Veja as imagens: Treino 12-06 seleção brasileira copa 2026 Tarso Sarraf/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa do mundo seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 Carlos Ferreira Paixão e namoro inabaláveis 12.06.26 10h48 FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 TEM BOM GOSTO! Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos 12.06.26 0h09 FUTEBOL Campeão com o Remo, atacante marca 16 gols na temporada e é destaque na Indonésia Maxwell encerrou sua passagem pelo Persija como artilheiro da equipe 12.06.26 12h14 Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45