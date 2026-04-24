CBF divulga cronograma completo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (24), o local oficial para a convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O evento ocorrerá no dia 18 de maio, às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e será conduzido pelo técnico italiano Carlo Ancelotti.

A escolha do Museu do Amanhã, um dos principais pontos turísticos e culturais do Rio, marca uma mudança no formato tradicional, pois a convocação não ocorrerá na sede da CBF, localizada na Barra da Tijuca. O evento será restrito à imprensa, patrocinadores e convidados, reforçando o caráter simbólico e inovador da escolha do local.

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A convocação, que definirá os 26 jogadores que irão representar o Brasil no Mundial de 2026, será um marco importante no início da jornada da Seleção rumo ao hexacampeonato. Após o anúncio, a equipe inicia sua preparação oficial no dia 27 de maio, com a chegada dos jogadores à Granja Comary, em Teresópolis, onde ficarão até a viagem para os Estados Unidos.

O primeiro compromisso da Seleção será no dia 31 de maio, quando enfrentará o Panamá em um amistoso no Maracanã, no Rio de Janeiro. Esse jogo será a última oportunidade de ver a equipe em solo brasileiro antes da viagem para o Mundial.

No dia 1º de junho, a delegação brasileira embarca para os Estados Unidos, onde realizará um último amistoso contra o Egito em Cleveland, no dia 6 de junho, no Huntington Bank Field. A estreia da Seleção na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Cronograma da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

11/05: Entrega da pré-lista com 55 nomes à FIFA

18/05: Convocação final para a Copa do Mundo (26 nomes)

27/05: Início da preparação oficial na Granja Comary

31/05: Brasil x Panamá (Amistoso de despedida no Maracanã)

01/06: Viagem da delegação para os Estados Unidos em voo fretado

06/06: Brasil x Egito (Último amistoso em Cleveland, EUA)

13/06: Estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, em Nova Jersey

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