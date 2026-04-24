CBF divulga cronograma completo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026; confira Local da convocação final da Seleção Brasileira foi divulgado nesta sexta-feira (24) Hannah Franco 24.04.26 20h27 CBF divulga local da convocação final para a Copa do Mundo; confira (Foto: @rafaelribeirorio I CBF) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (24), o local oficial para a convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O evento ocorrerá no dia 18 de maio, às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e será conduzido pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. A escolha do Museu do Amanhã, um dos principais pontos turísticos e culturais do Rio, marca uma mudança no formato tradicional, pois a convocação não ocorrerá na sede da CBF, localizada na Barra da Tijuca. O evento será restrito à imprensa, patrocinadores e convidados, reforçando o caráter simbólico e inovador da escolha do local. VEJA MAIS CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição Vitória fora de casa pela Copa do Brasil anima goleiro do Remo para os próximos jogos da Série A Marcelo Rangel destacou a evolução do elenco nos últimos jogos, incluindo o aumento na média de gols marcados A convocação, que definirá os 26 jogadores que irão representar o Brasil no Mundial de 2026, será um marco importante no início da jornada da Seleção rumo ao hexacampeonato. Após o anúncio, a equipe inicia sua preparação oficial no dia 27 de maio, com a chegada dos jogadores à Granja Comary, em Teresópolis, onde ficarão até a viagem para os Estados Unidos. O primeiro compromisso da Seleção será no dia 31 de maio, quando enfrentará o Panamá em um amistoso no Maracanã, no Rio de Janeiro. Esse jogo será a última oportunidade de ver a equipe em solo brasileiro antes da viagem para o Mundial. No dia 1º de junho, a delegação brasileira embarca para os Estados Unidos, onde realizará um último amistoso contra o Egito em Cleveland, no dia 6 de junho, no Huntington Bank Field. A estreia da Seleção na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. Cronograma da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 11/05: Entrega da pré-lista com 55 nomes à FIFA 18/05: Convocação final para a Copa do Mundo (26 nomes) 27/05: Início da preparação oficial na Granja Comary 31/05: Brasil x Panamá (Amistoso de despedida no Maracanã) 01/06: Viagem da delegação para os Estados Unidos em voo fretado 06/06: Brasil x Egito (Último amistoso em Cleveland, EUA) 13/06: Estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, em Nova Jersey A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo de 2026 Seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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Confira o retrospecto! Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A 2026 23.04.26 18h55