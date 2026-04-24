Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 Hannah Franco 24.04.26 0h06 Veja o que Cristiano Ronaldo come e o que evita na dieta (Reprodução/Instagram) A rotina alimentar de Cristiano Ronaldo sempre despertou curiosidade entre fãs que buscam entender como o jogador mantém o alto nível físico ao longo dos anos. Recentemente, o ex-chef de cozinha do atleta, Barone, revelou detalhes da dieta do craque da seleção portuguesa e do Al-Nassr. Segundo o cozinheiro, o segredo não está em alimentos caros, mas em escolhas saudáveis e disciplina. De acordo com ele, o jogador “come de tudo”, desde que os alimentos sejam equilibrados e naturais. VEJA MAIS Emagrecer com saúde vai além da dieta e especialistas defendem acompanhamento completo Profissionais de diferentes áreas defendem uma abordagem integrada, que envolve diferentes áreas Torresmo pode substituir barrinhas e suplementos de proteína nos treinos? Veja a explicação! Apesar de conter proteínas, o alimento não é bem-vindo na dieta das pessoas que buscam ter uma alimentação equilibrada No café da manhã, por exemplo, Cristiano Ronaldo costuma consumir abacate, ovos e café. A bebida, no entanto, é ingerida sem açúcar, substância que o atleta evita completamente na alimentação. Alimentos que Cristiano Ronaldo evita na dieta Além do açúcar, o craque também não consome leite nem refrigerantes. A restrição ao refrigerante já chamou atenção em outras ocasiões, como quando ele retirou garrafas da bebida de uma mesa durante uma entrevista coletiva, gesto que repercutiu nas redes sociais. Sobre o leite, o ex-chef afirmou que o jogador evita o consumo por não considerar o alimento essencial para humanos. “Nada de leite. Os humanos são os únicos animais que bebem o leite de outros animais. Nenhum outro animal bebe leite depois dos três meses de idade”, relatou. Outros hábitos já haviam sido divulgados por jornais internacionais. O britânico Daily Mail, por exemplo, destacou que o jogador prioriza alimentos frescos, bebe bastante água e não consome bebidas alcoólicas, além de manter uma rotina disciplinada de descanso e treinos. Como são as refeições ao longo do dia A dieta do craque também é marcada pela frequência das refeições. Segundo o tabloide The Sun, Cristiano Ronaldo costuma se alimentar cerca de seis vezes ao dia, com intervalos de três a quatro horas. Veja a dieta de Cristiano Ronaldo e entenda seu físico. (Reprodução/Instagram) Entre as opções relatadas estão combinações como presunto, queijo e ovos no café da manhã, além de frango com salada, atum com vegetais e lanches com frutas e abacate ao longo do dia. No almoço e no jantar, a base da alimentação inclui proteínas magras, como frango, peixe ou carne em forma de filé, sempre acompanhadas de legumes. Essa rotina reforça a ideia de que o foco do atleta está na constância e no equilíbrio, mais do que em dietas restritivas ou alimentos específicos de alto custo. Disciplina fora de campo reflete no desempenho Além da alimentação, Cristiano Ronaldo mantém uma rotina intensa de cuidados com o corpo. Segundo publicações internacionais, o jogador realiza sessões frequentes de treino, inclui práticas como pilates e crioterapia e mantém períodos regulares de descanso ao longo do dia. Atualmente com 41 anos, o atacante segue como principal destaque do Al-Nassr e mantém números expressivos na temporada, com 31 jogos, 26 gols e quatro assistências. A expectativa é que ele ainda dispute a próxima Copa do Mundo com a seleção de Portugal, sustentando o alto nível físico que se tornou uma de suas marcas na carreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave cristiano ronaldo cr7 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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