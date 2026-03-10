Capa Jornal Amazônia
Torresmo pode substituir barrinhas e suplementos de proteína nos treinos? Veja a explicação!

Apesar de conter proteínas, o alimento não é bem-vindo na dieta das pessoas que buscam ter uma alimentação equilibrada

Victoria Rodrigues
fonte

O torresmo não pode substituir as barrinhas proteicas e os suplementos. (Foto: Freepik)

Nos últimos meses, começaram a circular pela internet posts dizendo que o torresmo poderia substituir as barrinhas de proteínas e até os suplementos caros que são comprados para acompanhar a rotina de treinos na academia. Mas o fato é que essa notícia é completamente falsa. O torresmo é rico em proteína, mas também contém muita gordura e não possui carboidratos para suprir a necessidade do corpo.

Em entrevista ao Gshow, a nutricionista Heloísa Theodoro explicou as propriedades do alimento. "Nos últimos anos, [o torresmo] ganhou destaque pela quantidade de proteína, porém apresenta também elevada quantidade de gorduras e calorias, o que faz com que não seja um alimento interessante do ponto de vista nutricional quando o objetivo é uma alimentação equilibrada", disse a especialista.

Nesse caso, a única semelhança que o torresmo tem com as barrinhas e os suplementos é a quantidade de proteínas, que em alguns pedaços pode até superar a quantidade desses produtos vendidos no mercado. Logo, a cada 100 gramas de torresmo, são encontradas 30 gramas de proteína.

Cuidado com o torresmo!

Aqueles que estão treinando para ganhar massa muscular ou mesmo para tentar emagrecer devem tomar muito cuidado ao inserir torresmo na dieta. O seu consumo precisa ser de forma equilibrada e sem excessos para não fazer mal à saúde. Isso porque o torresmo não é recomendado para esses tipos de objetivos. Apesar de ter proteínas, ele também possui uma grande quantidade de gorduras e calorias.

"Grande parte da proteína presente é colágeno, que não fornece todos os aminoácidos essenciais em quantidades adequadas, e o alimento ainda apresenta elevada quantidade de gorduras. Quando consumido, o torresmo deve ser incluído de forma moderada, dentro do contexto alimentar e cultural de cada indivíduo", indicou a nutricionista Heloísa Theodoro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

