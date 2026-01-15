Será verdade? Naldo Benny conta que emagreceu 20kg com suco 'milagroso'; veja a receita

O cantor Naldo Benny, conhecido pelo hit "Amor de Chocolate" e por ser casado com Ellen Cardoso, a "mulher Moranguinho", surpreendeu fãs e a web ao perder 20 kg em apenas oito meses e compartilhou os segredos por trás de sua impressionante e rápida transformação física.

A voz do hit "Exagerado" se prepara para agitar os camarotes da Sapucaí e embarcar em apresentações por todo o Brasil. Confira abaixo o que fez o cantor "secar".

De acordo com Naldo Benny, a transformação exigiu disciplina e dedicação. Com acompanhamento de um médico e de uma nutricionista, o cantor reorganizou completamente sua alimentação, planejando cada refeição conforme seu gasto calórico.

“Não vou mentir, precisei abrir mão de muitas coisas. O açúcar foi o principal corte, porque eu consumia bastante. Massa e carne vermelha, especialmente à noite, praticamente saíram da minha rotina. Hoje, após às 22h, evito qualquer jantar pesado. Por outro lado, passei a priorizar proteínas, legumes, saladas e alimentos mais leves”, revelou Naldo.

Mas, o que fez a diferença nesse período foi a ingestão de liquídos. Naldo passou a consumir ao menos 6 litros de água por dia. Além de adotar um suco detox na dieta; a receita leva dois limões, meia beterraba, um quarto de melancia e um pedaço generoso de gengibre.

“Eu preparo esse suco todos os dias e tomo três vezes ao dia. Ele ajuda a controlar a fome, é um termogênico natural e dá muita energia. Além disso, também começo o dia com água com limão e vinagre de maçã, e ao longo do dia consumo chás e outros sucos naturais”, revelou o cantor.

Nos almoços, Naldo Benny mantém uma alimentação balanceada, com proteínas magras, legumes, saladas frescas e uma porção moderada de carboidratos, garantindo energia sem comprometer a dieta.

Alerta médico

Especialistas em nutrologia alertam para os riscos de consumir seis litros de água por dia. Segundo os nutólogos, a quantidade ideal de ingestão hídrica deve ser sempre individualizada e definida por um profissional de saúde.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com.