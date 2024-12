Naldo Benny afirma ter ensinado português a Bruno Mars para shows no Brasil

O cantor Naldo Benny revelou que ensinou algumas palavras em português a Bruno Mars antes dos shows realizados no Brasil, em novembro deste ano. Durante uma entrevista ao programa Sabadou com Virginia, do SBT, exibida neste sábado (28/12), ele compartilhou detalhes sobre o encontro e o interesse em conhecer a forma de produção do artista norte-americano.

"Ensinei ao Bruno Mars algumas falas para os shows, como se fosse um brasileiro. Amo a cultura norte-americana e vou para os Estados Unidos desde 2010, quando comprei minha casa lá. Vim de uma infância difícil, mas queria realizar meus sonhos”, disse Naldo.

Ele também destacou o que chamou sua atenção na rotina de trabalho do cantor. “O Bruno Mars passa seis meses no estúdio sem fazer shows, e isso me chamou a atenção. Com isso, consigo conhecer outras pessoas além do artista”, completou.

Além de falar sobre o cantor norte-americano, Naldo relembrou um momento com Will Smith em 2012, quando o ator foi ao Rio de Janeiro e, segundo o artista, chegou a atuar como seu operador de câmara.

"Foi verdade. Se procurar no YouTube, vai ver. Ele veio ao Brasil, pediu para me conhecer, tomamos café e marcamos de ir ao estúdio. Tudo tem foto e vídeo”, afirmou.

Naldo também comentou sobre um reencontro com Will Smith durante o Rock in Rio deste ano. “Fui ao show dele, subi no palco e dei uma camisa do Flamengo para ele. Acho que não preciso ficar provando isso para as pessoas”, disse.