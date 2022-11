Naldo Benny sofre complicação após procedimento: ‘Princípio de necrose’

Naldo Benny assustou os seguidores ao surgir com o nariz roxo nas redes sociais, no último sábado (26). O cantor disse que sofreu uma complicação após realizar um procedimento estético. Ele usou os stories do Instagram para revelar que está realizando um tratamento após sofrer um princípio de necrose.

“Fiz um procedimento no nariz que não ficou legal. Estou tendo que ir agora rápido, pegar um voo para São Paulo. Fiquei realmente muito preocupado. Tive uma intercorrência no procedimento, que pode acontecer. Acabou acontecendo comigo, mas já estou sendo muito bem assistido”, disse.

Logo em seguida, o Naldo compartilhou o relato da médica Cindy Alves, que vai cuidar do caso dele. “Ele (Naldo) realizou um procedimento com outro profissional e teve uma intercorrência. Uma obliteração de vasos e um princípio de necrose”, explicou.

Ela disse que não iria comentar o trabalho de outro profissional, mas alertou sobre a importância da técnica usada no procedimento.