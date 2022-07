Homem fica completamente cego após médico remover o olho errado

Um homem ficou completamente cego após ter um olho saudável removido por conta de erro médico. O caso aconteceu em Bratislava, capital da Eslováquia. Segundo informações, a cirurgia foi realizada no fim de junho, mas a apuração do fato segue em sigilo. O hospital reconheceu a falha e pediu desculpas pelo ocorrido.

Eva Kliska, porta-voz do Hospital Ružinov, disse em nota: “Somos muito sensíveis a este trágico evento”. Os detalhes da operação não foram fornecidos por conta do sigilo policial.

O paciente, que também não foi identificado, se consultou com um médico que recomendou a remoção de um olho por conta de um problema não revelado. Entretanto, os cirurgiões não leram o prontuário corretamente e acabaram por retirar o olho saudável do homem.

Peter Kováč, advogado de direito penal e legista, afirmou que o homem terá direito a uma indenização de dezenas de milhares de euros. O hospital informou que o erro foi único e que está ajudando o paciente a lidar com o trauma. Além disso, o médico responsável pelo erro foi afastado do trabalho direto com pacientes.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)