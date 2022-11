Mulher recebe prótese de nariz após 'cultivar' órgão no próprio antebraço

Uma francesa teve um nariz cultivado em seu braço para se preparar para um transplante após perder parte do órgão durante tratamento contra o câncer. A escolha do local se deu por causa da semelhança da pele da região com a da face, que é mais fina. Hoje, a paciente não tem nenhuma sensibilidade relacionada ao implante e respira um pouco melhor. As informações são UOL.

VEJA MAIS

Em 2013, a mulher perdeu o nariz após realizar um tratamento contra um câncer na cavidade nasal, usando radioterapia e quimioterapia. Os procedimentos eliminaram a doença, mas comprometeram o nariz e ela passou anos vivendo sem o órgão.

A paciente até tentou usar enxertos de pele para recuperar a área e próteses para ocultar os danos, porém, não deu certo. A equipe médica, então, precisou fazer “nascer” um novo nariz usando biomaterial feito sob medida - no lugar da cartilagem - impresso em 3D em uma forma baseada nas imagens do nariz dela antes do tratamento.

Essa estrutura foi implantada no antebraço da mulher, onde um pedaço de pele retirada de sua têmpora foi colocada e cultivada sob a estrutura. Durante doi meses, ela visitou o hospital para garantir que a pele estivesse crescendo bem e saudável.

Após esse período, o órgão pôde ser transplantado em uma microcirurgia, em que os vasos sanguíneos da pele do braço foram conectados aos vasos sanguíneos do rosto da paciente.

Já a pele que precisou ser retirada do antebraço foi substituída com um enxerto de uma coxa da paciente. A francesa ficou dez dias sob os cuidados do hospital para evitar infecções e intercorrências. O transplante foi considerado pelos cirurgiões como um sucesso.