Quer emagrecer sem gastar com academia? Veja 5 exercícios simples para fazer em casa
Dicas simples e eficientes ajudam a perder peso com saúde e sem sair de casa
Você quer emagrecer sem precisar ir à academia? A boa notícia é que é totalmente possível perder peso com saúde e sem sair de casa. O segredo está na escolha de exercícios simples, com bom gasto calórico e que não exigem equipamentos.
A prática regular de atividades físicas é um dos pilares para o emagrecimento saudável, mas não precisa ser algo sofrido. Quando o treino é adaptado à sua rotina e se torna prazeroso, a chance de manter a constância aumenta — e os resultados aparecem.
VEJA MAIS
Pensando nisso, listamos cinco exercícios caseiros que ajudam a emagrecer, fortalecer os músculos e ainda melhoram o condicionamento físico. Todos podem ser feitos em qualquer espaço da sua casa. Confira:
1. Agachamento com salto
Esse exercício trabalha pernas, glúteos e abdômen ao mesmo tempo.
Como fazer:
- Faça um agachamento tradicional, com os joelhos flexionados e quadril para trás;
- Na hora de subir, dê um salto vertical, usando os braços para dar impulso;
- Retorne direto para a posição de agachamento e repita.
👉 O movimento exige força e gera alto gasto calórico, além de fortalecer coxas e glúteos.
2. Corrida parada
Simples e eficiente, essa atividade simula uma corrida sem sair do lugar.
Como fazer:
- Fique em pé, com a postura ereta;
- Levante os joelhos alternadamente o mais alto que conseguir, como se estivesse correndo;
- Mantenha os braços em movimento, como numa corrida real.
👉 Esse exercício aumenta a frequência cardíaca e trabalha glúteos e abdômen.
3. Agachamento pausado (ajoelha e levanta)
Ideal para fortalecer as pernas e melhorar o equilíbrio.
Como fazer:
- Comece ajoelhado no chão;
- Suba o corpo inteiro com a força de uma perna até ficar de pé;
- Volte à posição inicial e repita com a outra perna;
- Sempre alterne os lados.
👉 O esforço para levantar o peso do corpo com uma só perna gera intenso gasto de energia.
4. Polichinelo
Um dos movimentos mais clássicos e eficazes para queimar calorias rapidamente.
Como fazer:
- Com os braços ao lado do corpo e pernas unidas, dê pequenos saltos abrindo as pernas lateralmente enquanto eleva os braços acima da cabeça;
- Volte à posição inicial e repita rapidamente.
👉 Trabalha panturrilhas, ombros e melhora o condicionamento cardiovascular.
5. Pular corda (sem corda)
Mesmo sem o acessório, o movimento já traz resultados.
Como fazer:
- Simule o ato de pular corda, com pequenos saltos e braços girando ao lado do corpo;
- Para intensificar, adicione socos no ar, como se estivesse em uma luta de boxe.
👉 Exercício completo, ativa pernas, braços e acelera o metabolismo.
Dica extra: transforme o treino em diversão
Para deixar o exercício mais leve e divertido, siga esta sugestão:
- Faça cada exercício por 30 segundos.
- Descanse por 10 segundos, caminhando de um lado para o outro.
- Repita a sequência até completar 15, 20 ou 30 minutos.
Exercitar-se em casa é uma ótima alternativa para quem não tem tempo ou não gosta do ambiente de academia. A chave do sucesso está na frequência e consistência. Mesmo treinos curtos, se feitos regularmente, promovem redução de gordura corporal, melhora do condicionamento físico, fortalecimento muscular e aumento do bem-estar e autoestima.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA