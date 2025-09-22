Capa Jornal Amazônia
Quer emagrecer sem gastar com academia? Veja 5 exercícios simples para fazer em casa

Dicas simples e eficientes ajudam a perder peso com saúde e sem sair de casa

Hannah Franco
fonte

5 atividades físicas que ajudam a emagrecer sem precisar de academia. (Freepik)

Você quer emagrecer sem precisar ir à academia? A boa notícia é que é totalmente possível perder peso com saúde e sem sair de casa. O segredo está na escolha de exercícios simples, com bom gasto calórico e que não exigem equipamentos.

A prática regular de atividades físicas é um dos pilares para o emagrecimento saudável, mas não precisa ser algo sofrido. Quando o treino é adaptado à sua rotina e se torna prazeroso, a chance de manter a constância aumenta — e os resultados aparecem.

Pensando nisso, listamos cinco exercícios caseiros que ajudam a emagrecer, fortalecer os músculos e ainda melhoram o condicionamento físico. Todos podem ser feitos em qualquer espaço da sua casa. Confira:

1. Agachamento com salto

Esse exercício trabalha pernas, glúteos e abdômen ao mesmo tempo.

Como fazer:

  • Faça um agachamento tradicional, com os joelhos flexionados e quadril para trás;
  • Na hora de subir, dê um salto vertical, usando os braços para dar impulso;
  • Retorne direto para a posição de agachamento e repita.

👉 O movimento exige força e gera alto gasto calórico, além de fortalecer coxas e glúteos.

2. Corrida parada

Simples e eficiente, essa atividade simula uma corrida sem sair do lugar.

Como fazer:

  • Fique em pé, com a postura ereta;
  • Levante os joelhos alternadamente o mais alto que conseguir, como se estivesse correndo;
  • Mantenha os braços em movimento, como numa corrida real.

👉 Esse exercício aumenta a frequência cardíaca e trabalha glúteos e abdômen.

3. Agachamento pausado (ajoelha e levanta)

Ideal para fortalecer as pernas e melhorar o equilíbrio.

Como fazer:

  • Comece ajoelhado no chão;
  • Suba o corpo inteiro com a força de uma perna até ficar de pé;
  • Volte à posição inicial e repita com a outra perna;
  • Sempre alterne os lados.

👉 O esforço para levantar o peso do corpo com uma só perna gera intenso gasto de energia.

4. Polichinelo

Um dos movimentos mais clássicos e eficazes para queimar calorias rapidamente.

Como fazer:

  • Com os braços ao lado do corpo e pernas unidas, dê pequenos saltos abrindo as pernas lateralmente enquanto eleva os braços acima da cabeça;
  • Volte à posição inicial e repita rapidamente.

👉 Trabalha panturrilhas, ombros e melhora o condicionamento cardiovascular.

5. Pular corda (sem corda)

Mesmo sem o acessório, o movimento já traz resultados.

Como fazer:

  • Simule o ato de pular corda, com pequenos saltos e braços girando ao lado do corpo;
  • Para intensificar, adicione socos no ar, como se estivesse em uma luta de boxe.

👉 Exercício completo, ativa pernas, braços e acelera o metabolismo.

Dica extra: transforme o treino em diversão

Para deixar o exercício mais leve e divertido, siga esta sugestão:

  • Faça cada exercício por 30 segundos.
  • Descanse por 10 segundos, caminhando de um lado para o outro.
  • Repita a sequência até completar 15, 20 ou 30 minutos.

Exercitar-se em casa é uma ótima alternativa para quem não tem tempo ou não gosta do ambiente de academia. A chave do sucesso está na frequência e consistência. Mesmo treinos curtos, se feitos regularmente, promovem redução de gordura corporal, melhora do condicionamento físico, fortalecimento muscular e aumento do bem-estar e autoestima.

