Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Você já sofreu com dores nas costas? Confira 6 dicas para aliviar o desconforto

Descubra como pequenas mudanças no dia a dia e exercícios específicos podem aliviar a dor nas costas e melhorar sua qualidade de vida.

Hannah Franco
fonte

Dores nas costas não te deixam em paz? Confira 6 dicas que ajudam de verdade. (Freepik)

A dor nas costas é uma das queixas mais comuns no mundo, afetando milhões de pessoas. Ela pode surgir por motivos variados, como má postura, sedentarismo, esforço físico ou até mesmo estresse. Independentemente da causa, entender como cuidar da coluna e aliviar o desconforto é fundamental para manter a qualidade de vida e evitar que o problema se torne crônico.

Se você sente desconforto na região lombar, saiba que algumas atitudes simples podem ajudar a aliviar a dor e prevenir novos episódios. Confira seis dicas eficazes para cuidar da sua coluna.

VEJA MAIS

image Dor nas costas: saiba o que pode estar por trás do incômodo e como evitar problemas na coluna
Médico dá dicas para melhorar a saúde da coluna e como autocuidado pode ser caminho para prevenir dores

image Jovem com dor nas costas descobre câncer e morre uma semana após o diagnóstico
Gerald Green, de 21 anos, acreditava que o desconforto era causado por estar dormindo em um colchão ruim

1. Mantenha-se ativo para aliviar dores nas costas

Ao contrário do que muitos pensam, o repouso absoluto pode piorar a dor nas costas. A movimentação ajuda a fortalecer os músculos que sustentam a coluna, melhora a circulação sanguínea e evita a rigidez. Caminhadas leves e exercícios diários são recomendados.

2. Faça alongamentos para melhorar a flexibilidade

Alongar a coluna, os quadris e os músculos próximos ajuda a reduzir a tensão e a rigidez nas costas. Exercícios simples, como a postura do “gato e vaca” e alongamentos de joelhos ao peito, são ótimas opções para aliviar o desconforto.

3. Fortaleça os músculos das costas e do abdômen

Músculos fracos não suportam adequadamente a coluna, aumentando o risco de dores. Invista em exercícios de fortalecimento muscular para a região lombar e abdominal, que dão estabilidade à coluna e evitam lesões.

4. Adote uma postura correta no dia a dia

Má postura é uma das principais causas de dores nas costas. Preste atenção ao sentar, levantar e carregar objetos, mantendo sempre a coluna alinhada para reduzir a pressão sobre os discos vertebrais.

5. Utilize técnicas de relaxamento para diminuir a tensão muscular

Estresse e tensão acumulados podem intensificar a dor nas costas. Pratique exercícios de respiração profunda, relaxamento muscular progressivo ou atividades como ioga e meditação para aliviar a tensão.

6. Procure orientação profissional especializada

Se a dor nas costas for persistente ou muito intensa, o ideal é consultar um médico ou fisioterapeuta. O acompanhamento profissional garante um diagnóstico correto e um tratamento personalizado, evitando complicações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dor nas costas

dicas de saúde
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda