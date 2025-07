Confira 7 dicas para perder a gordura localizada na barriga

Sabe aquela gordurinha indesejada formada na barriga e que você deseja eliminar com todas as forças? Então, ela muitas vezes pode demorar a desaparecer por conta própria em razão de diversos fatores que envolvem condições hormonais e metabólicas, além da anatomia e da fisiologia do corpo.

Somado a esses fatores, outras causas da gordura localizada na cintura devem-se, principalmente, à alimentação e aos hábitos de vida. “O corpo responde a todos esses fatores aumentando a produção de hormônios, que favorecem o armazenamento de gordura na cintura, tornando o processo de perda ainda mais desafiador”, explica a nutricionista Adriana Molica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM).

Dicas para perder a gordura localizada na barriga:

Beba bastante água

Estar hidratado é uma das dicas mais simples e eficazes para reter líquidos, isso porque a água pode melhorar o metabolismo e auxiliar no processo de emagrecimento.

Durma no mínimo 8 h por dia

Muitas pessoas não sabem, mas o ato de dormir bem e no mínimo 8 horas por dia ajuda a regular os hormônios, como, por exemplo: o cortisol, que é ligado ao estresse, e a grelina, que é voltada para a questão do apetite.

Tente diminuir o estresse

Assim como para a mente, o estresse também pode levar ao acúmulo de gordura abdominal. Essa relação ocorre após a liberação do hormônio cortisol e, para evitar esse sentimento, procure fazer atividades que relaxem a mente, como yoga e meditação.

Aposte em gorduras boas

Além das gorduras ruins, também existem as gorduras boas que, inclusive, devem ser consumidas para se ter uma alimentação mais saudável. Elas podem ser encontradas nos seguintes alimentos:

abacate,

amêndoas,

azeite de oliva extravirgem,

castanhas, nozes,

sementes de chia e linhaça,

em peixes ricos em ômega-3, como o salmão e a sardinha.

Consuma mais fibras durante a alimentação

Consumir fibras é uma excelente dica para gerar mais saciedade e reduzir o inchaço do abdómen. Alguns alimentos que possuem fibras em sua composição, são: frutas com casca, aveia, vegetais, leguminosas e sementes como linhaça e chia;

Reduza o consumo de açúcar e carboidratos

Procure diminuir o consumo de açúcar e de carboidratos que aumentam significativamente a insulina, favorecendo assim, para o aparecimento de gordura abdominal. Por isso, evite comer muitos doces, pães, massas e etc.

Pratique treinamento de força

Faça exercícios em que você possa utilizar sua força, como o levantamento de peso, o uso de equipamentos de resistência e crossfit, que fazem com que o corpo libere mais calorias em repouso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)