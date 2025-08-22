Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Confira 5 dicas para se exercitar mais e abandonar o sedentarismo

Sedentarismo pode ocasionar diversas doenças, como diabetes, obesidade e doenças mentais

Victoria Rodrigues
fonte

A melhor dica é sempre optar por hábitos que se encaixem no seu cotidiano. (Foto: Freepik)

O sedentarismo é um estilo de vida cada vez mais presente na sociedade e pode gerar diversas consequências para o corpo humano, como obesidade e até problemas relacionados às doenças mentais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o sedentarismo é responsável por 6% das doenças coronárias, 7% dos casos de Diabetes tipo 2 e 10% dos diagnósticos de câncer de mama e cólon.

Caminhadas, comidas leves ou o simples hábito de subir escadas são práticas que já ajudam no bom funcionamento do corpo e evitam o aparecimento de enfermidades ao longo do tempo. Foi pensando nesse cenário de saúde mental e física que a coordenadora técnica da Selfit, Bianca Souza, fez uma lista de 5 sugestões para tornar a vida mais ativa e, desse modo, abandonar o sedentarismo.

VEJA MAIS

image Quem é Carol Vaz? Conheça a personal dos famosos e que viralizou após ser demitida de academia
Profissional ficou famosa pela abordagem intensa durante os exercícios e que viralizaram nas redes sociais. . No Instagram, ela acumula mais de 7 milhões de seguidores

image Vai treinar nas férias? Confira 4 exercícios para fazer sem equipamentos em casa
Esses treinos corporais auxiliam no emagrecimento e no fortalecimento de peitoral, ombros e tríceps

image Especialistas apontam benefícios de exercícios físicos na terceira idade; confira
Para os idosos, praticar exercícios é fundamental para fortalecer o sistema imunológico, prevenir doenças crônicas e também manter a saúde mental

Veja 5 dicas para abandonar o sedentarismo:

  • Inicie o dia com exercícios leves

Ao amanhecer, tente começar o seu dia se exercitando de forma mais leve, porque os exercícios logo nas primeiras horas da manhã têm a capacidade de preparar o corpo para o que ele vai enfrentar durante o dia. “Uma caminhada ou uma série rápida de alongamentos é suficiente para ativar o corpo”, sugere Bianca.

  • Realize pequenas pausas durante o trabalho

Na maioria dos trabalhos realizados em escritórios e empresas de comunicação, os funcionários tendem a ficar bastante tempo sentados em uma mesma posição e, por isso, é importante que se realize pequenas pausas ao longo do expediente. “A cada hora de trabalho sentado, levante-se, caminhe por alguns minutos e alongue-se. Esse hábito simples pode reduzir a tensão muscular e melhorar sua disposição”, destaca a técnica.

  • Se alimente de forma adequada

A alimentação funciona como um combustível para o corpo produzir mais energia e render nos exercícios físicos. “Buscar a orientação de um nutricionista é fundamental para encontrar uma dieta que se ajuste à sua rotina. Alimentar-se corretamente aumenta a energia e facilita a se manter em movimento”, explica Bianca Souza.

  • Escolha hábitos que se encaixem no cotidiano

No momento em que você for escolher quais exercícios vai realizar, aposte naqueles em que você sabe que dará conta e que encaixem facilmente no seu dia a dia. “Adote atividades que sejam simples e práticas para você. Quando isso acontece, seguir todas as outras dicas fica mais natural”, realça a técnica.

  • Faça musculação

Por fim, a musculação pode ser uma excelente aliada se você tem a pretensão de abandonar o sedentarismo de vez da sua vida. “Treinar três vezes por semana, durante 40 minutos, pode fortalecer os músculos, melhorar a postura e prevenir dores causadas por longos períodos sentados”, indica Bianca Souza.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

exercícios físicos

vida ativa

sedentarismo

cotidiano

Dicas
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda