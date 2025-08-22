Confira 5 dicas para se exercitar mais e abandonar o sedentarismo
Sedentarismo pode ocasionar diversas doenças, como diabetes, obesidade e doenças mentais
O sedentarismo é um estilo de vida cada vez mais presente na sociedade e pode gerar diversas consequências para o corpo humano, como obesidade e até problemas relacionados às doenças mentais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o sedentarismo é responsável por 6% das doenças coronárias, 7% dos casos de Diabetes tipo 2 e 10% dos diagnósticos de câncer de mama e cólon.
Caminhadas, comidas leves ou o simples hábito de subir escadas são práticas que já ajudam no bom funcionamento do corpo e evitam o aparecimento de enfermidades ao longo do tempo. Foi pensando nesse cenário de saúde mental e física que a coordenadora técnica da Selfit, Bianca Souza, fez uma lista de 5 sugestões para tornar a vida mais ativa e, desse modo, abandonar o sedentarismo.
Veja 5 dicas para abandonar o sedentarismo:
-
Inicie o dia com exercícios leves
Ao amanhecer, tente começar o seu dia se exercitando de forma mais leve, porque os exercícios logo nas primeiras horas da manhã têm a capacidade de preparar o corpo para o que ele vai enfrentar durante o dia. “Uma caminhada ou uma série rápida de alongamentos é suficiente para ativar o corpo”, sugere Bianca.
-
Realize pequenas pausas durante o trabalho
Na maioria dos trabalhos realizados em escritórios e empresas de comunicação, os funcionários tendem a ficar bastante tempo sentados em uma mesma posição e, por isso, é importante que se realize pequenas pausas ao longo do expediente. “A cada hora de trabalho sentado, levante-se, caminhe por alguns minutos e alongue-se. Esse hábito simples pode reduzir a tensão muscular e melhorar sua disposição”, destaca a técnica.
-
Se alimente de forma adequada
A alimentação funciona como um combustível para o corpo produzir mais energia e render nos exercícios físicos. “Buscar a orientação de um nutricionista é fundamental para encontrar uma dieta que se ajuste à sua rotina. Alimentar-se corretamente aumenta a energia e facilita a se manter em movimento”, explica Bianca Souza.
-
Escolha hábitos que se encaixem no cotidiano
No momento em que você for escolher quais exercícios vai realizar, aposte naqueles em que você sabe que dará conta e que encaixem facilmente no seu dia a dia. “Adote atividades que sejam simples e práticas para você. Quando isso acontece, seguir todas as outras dicas fica mais natural”, realça a técnica.
-
Faça musculação
Por fim, a musculação pode ser uma excelente aliada se você tem a pretensão de abandonar o sedentarismo de vez da sua vida. “Treinar três vezes por semana, durante 40 minutos, pode fortalecer os músculos, melhorar a postura e prevenir dores causadas por longos períodos sentados”, indica Bianca Souza.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)
