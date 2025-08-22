Confira 5 dicas para se exercitar mais e abandonar o sedentarismo

O sedentarismo é um estilo de vida cada vez mais presente na sociedade e pode gerar diversas consequências para o corpo humano, como obesidade e até problemas relacionados às doenças mentais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o sedentarismo é responsável por 6% das doenças coronárias, 7% dos casos de Diabetes tipo 2 e 10% dos diagnósticos de câncer de mama e cólon.

Caminhadas, comidas leves ou o simples hábito de subir escadas são práticas que já ajudam no bom funcionamento do corpo e evitam o aparecimento de enfermidades ao longo do tempo. Foi pensando nesse cenário de saúde mental e física que a coordenadora técnica da Selfit, Bianca Souza, fez uma lista de 5 sugestões para tornar a vida mais ativa e, desse modo, abandonar o sedentarismo.

Veja 5 dicas para abandonar o sedentarismo:

Inicie o dia com exercícios leves

Ao amanhecer, tente começar o seu dia se exercitando de forma mais leve, porque os exercícios logo nas primeiras horas da manhã têm a capacidade de preparar o corpo para o que ele vai enfrentar durante o dia. “Uma caminhada ou uma série rápida de alongamentos é suficiente para ativar o corpo”, sugere Bianca.

Realize pequenas pausas durante o trabalho

Na maioria dos trabalhos realizados em escritórios e empresas de comunicação, os funcionários tendem a ficar bastante tempo sentados em uma mesma posição e, por isso, é importante que se realize pequenas pausas ao longo do expediente. “A cada hora de trabalho sentado, levante-se, caminhe por alguns minutos e alongue-se. Esse hábito simples pode reduzir a tensão muscular e melhorar sua disposição”, destaca a técnica.

Se alimente de forma adequada

A alimentação funciona como um combustível para o corpo produzir mais energia e render nos exercícios físicos. “Buscar a orientação de um nutricionista é fundamental para encontrar uma dieta que se ajuste à sua rotina. Alimentar-se corretamente aumenta a energia e facilita a se manter em movimento”, explica Bianca Souza.

Escolha hábitos que se encaixem no cotidiano

No momento em que você for escolher quais exercícios vai realizar, aposte naqueles em que você sabe que dará conta e que encaixem facilmente no seu dia a dia. “Adote atividades que sejam simples e práticas para você. Quando isso acontece, seguir todas as outras dicas fica mais natural”, realça a técnica.

Faça musculação

Por fim, a musculação pode ser uma excelente aliada se você tem a pretensão de abandonar o sedentarismo de vez da sua vida. “Treinar três vezes por semana, durante 40 minutos, pode fortalecer os músculos, melhorar a postura e prevenir dores causadas por longos períodos sentados”, indica Bianca Souza.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)