Especialistas apontam benefícios de exercícios físicos na terceira idade; confira

À medida que envelhecemos, o corpo naturalmente perde massa muscular, flexibilidade e densidade óssea. A atividade física atua diretamente na desaceleração desses processos, além de evitar problemas neurológicos e demais comorbidades futuras.

Envelhecer com qualidade de vida é fundamental, e movimentar o corpo garante isso e ainda oferece, como bônus, a liberação de endorfina, hormônio da recompensa e um dos responsáveis pela felicidade.

Pensando nisso, OLiberal.com conversou com dois especialistas no assunto para informar os benefícios e importância de se manter ativo fisicamente na terceira idade. Saiba mais a seguir:

A importância de ser ativo na "melhor idade"

Para Eduarda Amaral, personal trainer especialista em atendimento de pessoas idosas, um dos exercícios fundamentais para os idosos é a musculação, por ela promover a força necessária ao corpo:

"A importância do exercício para os idosos são inúmeras, na verdade. O exercício físico, principalmente, a musculação é o que mais vai trazer esses benefícios como, por exemplo, melhorar autonomia na realização de atividades cotidianas, então a musculação ela acaba trazendo um componente primordial que é a força.", ressalta.

Ser ativo na terceira idade é fundamental para saúde física e mental (Freepik)

Aliada com a prática da musculação, para o fisioterapeuta Oliver Santiago, é essencial que o indivíduo na terceira idade possa fazer algo que o faça sentir confortável:

" A gente pensa na fisioterapia muito em funcionalidade, então a gente sempre vai estimular que a pessoa faça atividades em que ela se sinta bem, que ela se sinta confortável e com algum grau de esforço físico e junto à musculação fazer alguma outra atividade que goste, como um esporte, como dançar, fazer caminhada, hidroginástica [...]" enfatiza.

Exercícios ao ar livre são bons para maior contato com natureza e quebras de rotina (Freepik)

Além disso, é necessário ter em vista que idosos são encaixados como "grupos especiais" por possuírem "cuidados especiais" e que são diferentes das pessoas mais jovens. Para Amaral, é essencial que o idoso busque um especialista da faixa etária antes de começar a fazer exercícios:

"É muito importante que o idoso procure um especialista na terceira idade, os idosos hoje são vistos como 'grupos especiais' por terem necessidades especiais, então não é qualquer tipo de treino que deve ser feito, é necessário progredir de forma pedagógica e fisiológica para que esse idoso consiga ter os melhores benefícios sem risco", afirma.

Santiago complementa ao afirmar que um corpo ativo é um corpo saudável. Por isso é importante que idosos sejam minimamente ativos em atividades físicas para manter o funcionamento dos sistemas fisiológicos e imuninadade:

"A gente precisa começar a associar, estar parado com perda de função. Então, quanto mais ativo a pessoa se mantiver, quanto mais em funcionamento os sistemas do corpo de uma pessoa estiverem, melhor vai ser para resposta imune, melhor vai ser para. Fisiologia do funcionamento dos sistemas desse corpo, sabe? Então, um corpo ativo é um corpo saudável. E é assim que a atividade física atua na prevenção de doenças"

Quais os outros benefícios?

De acordo com o Ministério da Saúde, ser mais ativo na terceira idade pode trazer benefícios como aumentar a energia, além de contribuir para a maior socialização.

Para Santiago, os exercícios em grupo para a terceira idade são essenciais para saúde mental e aumento de autoestima:

"Os exercícios em grupos vão estimular dimensões que não são necessariamente físicas, como músculo, mas ele vai atuar ali sob a dimensão do comportamento. E a gente sabe também que na terceira idade existe ali uma correlação profunda com o processo depressivo associado à pessoa idosa [...] O contato com pessoas iguais que talvez passem pela mesma dificuldade vão favorecer ali aquela prática de atividade física, aquela prática esportiva, porque ela se sente pertencente a um grupo, se sente novamente pertencente à comunidade", aponta.

Atividades físicas em grupo ajudam na autoestima dos idosos, segundo especialistas (Freepik)

Na perspectiva da educação física, Amaral complementa o ponto de vista da fisioterapia, ao afirmar que as atividades em grupo reforçam a constância de idosos nas práticas de exercícios físicos:

"A sociabilidade é um componente muito importante para o envelhecimento saudável, então fazer essas atividades em grupo melhora, até mesmo melhora a percepção de esforço, aumenta a aderência, que hoje é um dos principais problemas do próprio profissional de educação física,."

Além disso, outras vantagens dos exercícios físicos para idosos são:

Aumentar massa muscular e a força;

Melhorar o equilíbrio e a coordenação motora;

Reduzir o risco de quedas;

Aliviar a ansiedade ou depressão; e reduz o risco de demência,

Reduz o risco de câncer;

Fortalecer o sistema imunológico;

Melhorar a qualidade do sono;

Diminuir o isolamento social;

Aumentar a autoestima e a autoconfiança

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)