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Emagrecer com saúde vai além da dieta e especialistas defendem acompanhamento completo

Profissionais de diferentes áreas defendem uma abordagem integrada, que envolve diferentes áreas

Bruna Lima
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Jéssica Botelho está no processo de emagrecimento e recebe ajuda de diferentes profissionais (Fotos: Wagner Santana)

A discussão sobre qualidade de vida vem ganhando ainda mais relevância. Hoje em dia é muito comum vermos pessoas de diferentes idades preocupadas com a aparência e bem-estar. O Dia Nacional da Saúde e da Nutrição, celebrado em 31 de março, reforça sobre  a busca crescente pelo emagrecimento, mas especialistas alertam que perder peso com saúde vai muito além de dietas restritivas ou soluções rápidas.

A promessa de resultados imediatos ainda seduz muita gente, mas pode trazer consequências como o chamado “efeito sanfona”, frustração e até prejuízos à saúde. Para evitar esses riscos, profissionais de diferentes áreas defendem uma abordagem integrada, que envolve nutricionista, médico, educador físico e esteticista.

DIA DA SAÚDE

A experiência de quem passou por esse processo reforça a importância do acompanhamento multidisciplinar. A advogada Jéssica Botelho, de 31 anos, relata que iniciou sua jornada de emagrecimento há cerca de um ano e meio e buscou apoio profissional para alcançar seus objetivos. “Não é possível emagrecer de forma saudável da noite para o dia. É um processo gradual, que envolve reeducação alimentar, atividade física e outros cuidados”, conta.
Com o suporte de diferentes especialistas, ela já perdeu cerca de seis quilos. “Não é fácil e também não é barato, mas os profissionais costumam facilitar o pagamento. É um investimento na saúde e na qualidade de vida”, avalia.

Segundo o nutricionista Alejandro Fonseca, a base de qualquer processo de emagrecimento está na mudança de hábitos. “Uma alimentação saudável é aquela rica em nutrientes, com proteínas, carboidratos, gorduras boas, vitaminas e minerais. Já a dieta é algo mais específico, voltado para um objetivo individual, como perda de gordura ou ganho de massa muscular”, explica.
Ele também chama atenção para o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, como embutidos e produtos industrializados. “Esses alimentos contribuem para a inflamação do organismo. O ideal é priorizar alimentos simples, como arroz, feijão, carnes, frutas, verduras e legumes, que fazem parte da realidade da maioria das famílias”, destaca.

Além da alimentação, a prática de exercícios físicos orientados é fundamental. O acompanhamento de um profissional de educação física garante segurança e eficiência nos treinos, evitando lesões e potencializando resultados.

Segundo o personal trainer Rennan Luglime, a atuação de um educador físico vai além de simplesmente montar treinos. Ele explica que o diferencial está na individualização das atividades, com foco em resultados mais consistentes e duradouros.

“O personal trainer é de suma importância nesse processo, juntamente com as áreas da nutrição e da estética. Com um treino direcionado, você otimiza suas repetições, segue uma programação adequada e entende sua periodização, sabendo quando iniciar e encerrar cada etapa. Além disso, todos os movimentos são pensados para atingir o músculo alvo, o que garante resultados mais consistentes”, afirma.

Jéssica Botelho destaca que treinar com orientação profissional faz diferença, especialmente na execução correta dos exercícios e na prevenção de lesões.

“Malhar sozinha dificulta a execução correta dos movimentos. Com o personal, há um foco maior, com ajustes e correções de postura. No meu caso, tenho hérnia na coluna cervical, então levantar peso sem orientação é complicado. O personal auxilia justamente nisso, e você percebe a diferença nos resultados. É muito melhor do que treinar sozinha”, relata.

A estética também tem papel importante nesse processo. A esteticista e cosmetóloga Lua Favacho explica que os procedimentos ajudam não apenas na aparência, mas também na saúde do corpo durante o emagrecimento. “Quando a pessoa emagrece sem acompanhamento, pode haver flacidez e perda de massa muscular. A estética auxilia no estímulo do colágeno, da elastina e do músculo, promovendo uma perda de gordura mais saudável”, afirma.
Entre os procedimentos mais utilizados estão técnicas como radiofrequência, corrente russa e tratamentos voltados à redução de gordura localizada. “É um conjunto de cuidados que contribui para um resultado mais equilibrado e duradouro”, completa.

Apesar dos custos, o nutricionista destaca que é possível adotar hábitos mais saudáveis mesmo com limitações financeiras. Pequenas mudanças, como reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e priorizar alimentos naturais, já fazem diferença significativa.

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